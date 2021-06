Legendarna ameriška pevka Cherilyn Sarkisian LaPierre oziroma enostavno Cher je nedavno upihnila 75. rojstnodnevno svečko, ob tem pa napovedala, da kot koproducentka pripravlja biografski film o svojem življenju. Stvar obeta. Kot producenta sta namreč zraven Judy Craymer in Gary Goetzman, ki sta svoji imeni pripela pri obeh poletnih muzikalih Mamma Mia! (2008) in Mamma Mia! Spet začenja se (2018). V zadnjem smo videli tudi Cher, ki je z Andyjem Garcio zapela znamenito Abbino pesem Fernando. Odpela jo je tako dobro, da je s studijsko hišo Warner Bros Records v istem letu izdala še album Abbinih priredb z naslovom Dancing Queen.

»Z Garyjem sva navdušena, da ponovno sodelujeva s Cher, posebej ker bomo tokrat na veliko platno prenesli njeno življenjsko odisejo,« je ob najavi celovečerca na novinarski konferenci dejala Craymerjeva, ki je prepričana, da se je težko upreti Cherini zgodbi, njenemu talentu in odločnosti. »Njen uspeh v glasbi, filmu in na televiziji je navdihnil cele generacije. Presrečni smo, da bomo njeno zgodbo povedali v kinih po svetu.« No, zvezdnica po drugi strani ni bila tako pompozna; novico je preprosto tvitnila. Na sporočilo enega izmed navdušencev, ki je dejal, da s(m)o na njen film čakali 50 let, pa odvrnila: »Morala sem še malo živeti.«

Cher je sicer res zajemala z veliko žlico; v približno šestih desetletjih, odkar se je pri rosnih 16 letih preselila v Los Angeles, se je nabralo materiala za trilogijo. Njena nepredvidljiva življenjska pot, ki jo povedno opišejo njeni nenavadni in drzni kostimi, s katerimi je vedno znova navduševala na koncertih, ima namreč vse sestavine za izjemen biografski film. Od gromozanske slave po hitu I Got You Babe, zveze s Sonnyjem Bonom, osvajanja grammyjev do skrhanih odnosov z družino, reševanja pakistanskega slona, kritiziranja Trumpa, spodletelih naložb, zahrbtne bolezni ter razmerij s Top Gun duetom Valom Kilmerjem in Tomom Cruisom. Da, pop ikoni, ki je v svoji glasbeni karieri prodala več kot 100 milijonov plošč, je bil od nekdaj seveda usojen tudi film.

Leta 1983 je najprej v biografski drami po resničnih dogodkih Silkwood za stransko vlogo prejela nominacijo za oskarja, ker pa je igrala tako dobro, je nato štiri leta pozneje ob Nicolasu Cageu v Mesečnici pobrala zlati kipec za glavno vlogo. In ker je njena osebnost, kot radi rečejo Američani, večja od življenja, se bo pod scenarij podpisal Eric Roth, ki je za filmski trak spisal znamenito zgodbo Forresta Gumpa. Scenaristični prvoligaš iz New Yorka, ki se je podpisal še pod Nenavaden primer Benjamina Buttona in glasbeno dramo Zvezda je rojena, pa je s Cher že sodeloval, in sicer daljnega leta 1987 v detektivki Osumljenec, v kateri je zvezdnica zaigrala ob Dennisu Quaidu in Liamu Neesonu.

Biografski film o Cher za zdaj nima datuma izida, so pa skrbi tozadevno odveč, saj so ta čas v pripravi še številni drugi glasbeni spektakli. Svojo filmsko zgodbo bodo namreč enkrat v prihodnosti dobili še Céline Dion, Elvis Presley, Bob Dylan, Marianne Faithfull, Michael Jackson, Teddy Pendergrass, Bob Marley in Madonna. Bomo pa seveda veseli, če bodo narejeni na nivoju drame Rocketman, v kateri je zgodbo Eltona Johna predlani popisal režiser Dexter Fletcher, ali pa filma Judy, v kateri je ameriško igralko in pevko Judy Garland izvrstno upodobila Renée Zellweger. V reviji People so se sicer za vlogo Cher med drugimi navduševali nad glasbenicama Kacey Musgraves in Lady Gago.