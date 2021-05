Čeravno se ljubljanski poletni festival uradno začenja 1. julija na Kongresnem trgu s koncertom Orkestra Marijinega gledališča iz Sankt Peterburga in njihovega karizmatičnega umetniškega vodje in dirigenta Valerija Gergijeva, se uvod v festivalsko poletje začenja že ta mesec – 21. junija s tradicionalno prireditvijo Poletna noč, med 28. junijem in 1. julijem pa s komornim ciklom dijakov in študentov na turističnih ladjicah Ljubljana Festival na Ljubljanici.

Z glasbo slovenskih skladateljev Zvesti gostje festivala iz Sankt Peterburga bodo za uvod zaigrali Kozinovo simfonično pesnitev Bela krajina, nato bo sledila Berliozova Fantastična simfonija. Tudi ob uradnem zaključku festivala, 8. septembra, ko bo gostoval Simfonični orkester radia ORF, bo zazvenela skladba slovenskega skladatelja, in sicer noviteta Vita ŽurajaKoncert za violončelo in orkester, ki jo je naročil prav festival. Med zadnjimi je svoj prihod na letošnji festival potrdil Kraljevi orkester Concergebouw iz Amsterdama, po zagotovilih umetniškega vodje in direktorja festivala Darka Brleka verjetno najboljši orkester na svetu ta hip. Nastopili bodo 1. septembra, prihajajo pod taktirko slovitega Daniela Hardinga, z njimi pa bo solist pianist Jafim Bronfman. Naslednji dan sledi nastop naše svetovne zvezde flavtistke Irene Grafenauer. Simfonikom RTV Slovenija, ki jo bodo pospremili, bo dirigiral Mate Bekavac. Še nekaj dni pozneje, 6. septembra, pa bo nastopil eden najbolj prodornih orkestrov ta hip – Filharmonični orkester Baltskega morja, osebni projekt latvijskega dirigenta Kristjana Järvija.

Svetovne zvezde Veličastni pa ne bodo le zadnji dnevi festivala, ampak tudi prvi, saj se bo v začetku julija zvrstilo kar nekaj zvezdniških imen, ki se na festival vračajo. 2. julija nastopi latvijska mezzosopranistka Elina Garanča v koncertni izvedbi Bizetove Carmen (časopis The New York Times jo je proglasil za najboljšo Carmen vseh časov!). Pospremili jo bodo Simfoniki RTV Slovenija, ki jim bo dirigiral Karel Mark Chichon, sicer pevkin soprog. 8. julija nastopi Plácido Domingo, 15. julija prva dama svetovnega pianizma Martha Argerich s švicarskim maestrom Charlesom Dutoitom. Prvič pa na festival prihajajo filmski skladatelj, pianist in dirigent Nicola Piovani s Simfoničnim orkestrom Furlanije - Julijske krajine, pod naslovom Sen kresne noči 17. julija bomo lahko slišali Zbor dunajskih dečkov, 27. julija pa prihaja še ena slavna sopranistka, Sonja Jončeva bolgarskega rodu, ki ji bo družbo na odru delal prvak ljubljanske Opere Branko Robinšak. Avgusta, ki je sicer že tradicionalno namenjen bolj komornim koncertom in manjšim zasedbam, pa ponovno prihajajo še štirje velikani iz opernega sveta – sopranistka Ana Netrebko ter tenoristi Jusif Ejvazov, Jonas Kaufmann in José Cura. Na ogled bosta tudi muzikala Chicago z Broadwaya ter že lani napovedana Lolita gledališča LDM Nova Scena iz Sankt Peterburga. Vsi letošnji vrhunci festivala bodo na Kongresnem trgu, saj si zaradi ves čas spreminjajočih se kovid ukrepov niso upali v zaprte prostore. A kot je včeraj zagotovil Brlek, bodo letos v nasprotju z lani vendarle imeli nekaj več manevrskega prostora, saj so si pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) in pri vladi izborili mnenje, da njihovi dogodki niso »zbiranje«, ampak »kulturni dogodki«, kar med drugim pomeni tudi zahtevano manjšo medosebno razdaljo.