Nepreslišano: Tibor Šimonka, novi predsednik Gospodarske zbornice Slovenije

V javnem sektorju v glavnem naraščajo zaposlenost in stroški, v gospodarstvu, ki ustvarja prihodke, pa je slika obratna. Ne glede na to, kaj ustvarja dodano vrednost. V veliki meri jo ustvarjajo mladi razvojniki in drugi strokovni kadri, ki niso na najbolj izpostavljenih vodstvenih položajih, a prinašajo dodano vrednost z novimi idejami, izdelki in rešitvami. In če tem kadrom ne bomo omogočili, da bodo imeli dolgoročen interes ostati v Sloveniji glede poklicnega razvoja in življenjskega standarda nasploh, potem bodo še bolj odhajali kot zdaj.