Vodstvo Modre zavarovalnice je predlagalo, da se od bilančnega dobička za lani večina ali 11,20 milijona evrov razporedi v druge rezerve iz dobička, preostanek pa ostane nerazporejen. A njen edini delničar, Kapitalska družba, je določila, da se bo o morebitni delitvi 5,89 milijona evrov za dividende odločalo na naslednji skupščini po pridobitvi dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor za izplačilo dividende.

Skupščina se je seznanila letnim poročilom Modre zavarovalnice za lani in z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora. Upravi in nadzornemu svetu za lani podelila razrešnico ter potrdila predlagane spremembe statuta zavarovalnice, ki so posledica spremenjenega zakona o gospodarskih družbah, so po skupščini sporočili iz družbe.