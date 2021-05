Največ so k rasti BDP v prvem četrtletju 2021 prispevale bruto investicije v osnovna sredstva, medtem ko je bil prispevek izvoza in potrošnje gospodinjstev nekoliko manjši. Bruto investicije v osnovna sredstva so se zvišale povprečno za 7,6 odstotka. K temu so v največji meri prispevale investicije v stroje in opremo, ki so bile višje za 20 odstotkov. Od tega so bile investicije v transportno opremo višje za 31,7 odstotka, investicije v druge stroje in opremo pa za 16,8 odstotka. Investicije v zgradbe in objekte so bile za 3,9 odstotka nižje kot v prvem četrtletju 2020, je danes sporočil Statistični urad RS (Surs).

Izvoz in uvoz višja Izvoz se je povečal povprečno za 0,8, uvoz pa za 0,5 odstotka. Vendar sta se povečala samo izvoz blaga (za 4,2 odstotka) in uvoz blaga (za 2,7 odstotka). Izvoz in uvoz storitev pa sta se zmanjšala in bila precej nižja kot v istem obdobju prejšnjega leta; izvoz za 14,1, uvoz pa za 12,2 odstotka. Izvoz in uvoz storitev sta v veliki meri upadla zaradi upada potovanj.

Poraba gospodinjstev nekoliko višja kot na začetku leta 2020 Končna potrošnja gospodinjstev se je povečala za 0,4 odstotka, končna potrošnja gospodinjstev na domačem trgu pa se je zmanjšala za tri odstotke. K zmanjšanju so največ prispevali nižji izdatki gospodinjstev za storitve; ti so bili precej nižji kot v prvem četrtletju lani. Izdatki gospodinjstev za preostale skupine dobrin so bili višji; najizraziteje so se zvišali izdatki za trajne dobrine, h katerim so prispevali znaten delež izdatki za nakupe avtomobilov.

Zaposlenost se je zmanjšala za odstotek Skupna zaposlenost je v letošnjem prvem četrtletju znašala 1.035.000 oseb, kar je za en odstotek oziroma za okoli 10.000 oseb manj kot v prvem četrtletju 2020. V dejavnosti gostinstvo, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih in v predelovalnih dejavnostih je zaposlenost upadla najbolj. V nekaterih dejavnostih pa se je tudi zvišala, med temi najizraziteje v zdravstvu in socialnem varstvu.

Okrepitev okrevanja v drugem četrtletju Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je v marca objavljeni pomladanski napovedi zapisa, da glede na predvideno izboljšanje epidemioloških razmer pričakuje občutnejše okrevanje v drugem letošnjem četrtletju. Če se bodo omejitveni ukrepi ob večji precepljenosti prebivalstva in s tem boljšim obvladovanjem epidemije še bolj sprostili v drugi polovici leta, pa se bo gospodarsko okrevanje do konca leta pospešilo. Domače in tuje institucije Sloveniji za letos napovedujejo gospodarsko rast v višini med 3,1 in 4,9 odstotka. Najbolj optimistična za zdaj je Evropska komisija, ki je pred dvema tednoma ob izboljšanju napovedi zapisala, da bo rast spodbujala predvsem domača potrošnja, pričakovati pa je tudi visoko rast investicij.

Boljši podatki od evropskega povprečja Podatki za Slovenijo so sicer precej boljši od podatkov za povprečje EU in območje evra. V območju evra se je BDP po zadnjih podatkih evropskega statističnega urada Eurostat na četrtletni ravni skrčil 0,6 odstotka, v celotni EU pa 0,4 odstotka. Na letni ravni je BDP v državah z evrom upadel za 1,8 odstotka in v EU za 1,7 odstotka. Padec gospodarske aktivnosti v prvem četrtletju sledi krčenju v zadnjem četrtletju lani, ko je bil padec BDP v območju z evrom glede na predhodno četrtletje 0,7-odstoten in v vseh članicah EU 0,5-odstoten. V medletni primerjavi je bilo krčenje v območju z evrom 4,9-odstotno in v EU 4,6-odstotno.

Letna rast cen v maju 2021 2,1-odstotna Cene življenjskih potrebščin so se na letni ravni v povprečju zvišale za 2,1 odstotka, na mesečni ravni pa za 0,9 odsttoka. Letno inflacijo so najbolj višale podražitve goriv in energije, mesečno pa majske podražitve različnih izdelkov in storitev.Letna rast cen je bila v maju enaka kot v prejšnjem mesecu, (v maju 2020 je bila -1,2-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa se je znižala in je bila 0,0-odstotna (v maju 2020 je bila 1,2-odstotna). Blago se je v povprečju podražilo za 3,6 odstotka, storitve pa so se za 0,6 odstotka pocenile. Trajno blago je bilo dražje za 1,7 odstotka, poltrajno blago za 1,6 odstotka, blago dnevne porabe pa za 4,7 odstotka. K letni inflaciji so največ (po 1 odstotno točko) prispevali dražja električna energija (za kar 40,7 odstotkov) in naftni derivati; tekoča goriva so se podražila za 41,3 odstotka, goriva in maziva za osebna vozila za 20,2 odstotka. Na drugi strani so letno inflacijo blažili cenejši počitniški paketi (za 10,2 odstotka ) in hrana (za 2,7 odstotka).