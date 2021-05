Posebej tesno je bilo v Raleighu, kjer je gostom s Floride zmago v 53. minuti zagotovil Barclay Goodrow. Pred tem je Tampa povedla z igralcem več na ledu v 9. minuti, ko je zadel Brayden Point, gostitelji so izenačili v 32. minuti, ko so prav tako izkoristili številčno prednost na ledeni ploskvi.

Med ključnimi igralci Tampe pa je bil tudi vratar Andrej Vasiljevski, ki je zbral kar 37 obramb.

V Denverju je moštvo iz Kolorada v drugem delu povedlo že s 5:0 in nato je ritem na ledu nekoliko popustil. Nathan Mackinnon in Gabriel Landskog sta dosegla po dva gola in podajo, Cale Makar je ob golu vpisal tri podaje. O premoči gostiteljev priča tudi razmerje strelov na gol - 37:25 v korist domačih. Do srede bo morala ekipa iz Nevade spremeniti igro, če želi uspešneje odigrati polfinale konferenčnega finala.

Obenem pa ne gre spregledati, da so izredno razpoloženi tudi napadalci Colorada, saj so že na četrti zaporedni tekmi končnice dosegli pet golov in več, kar jim v zgodovini kluba pred tem še ni uspelo.