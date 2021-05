Dončić, za katerega se še tik pred zdajci ni vedelo, ali bo zaradi bolečin v predelu vratu in roke, ki so se pojavile med tretjo tekmo dvoboja, sploh lahko igral, je imel povprečje prvih treh tekem končnice 38 točk. Tokrat jih je zmogel le 19 ob skromnem metu iz igre 9:24 ter le šestih skokih in podajah.

Pri gostih sta se izkazala Kawhi Leonard in Paul George. Prvi je dosegel 29 točk in deset skokov, drugi pa je k zmagi na četrti tekmi zahodne konference dodal 20 točk.

Sprva trener ekipe iz Arizone ni računal na poškodovanega Chrisa Paula, a ga je slednji prepričal, da mu je dovolil na parket. Paul je dosegel 18 točk in devet podaj, Devin Booker in Jae Crowder sta k zmagi za druge nosilce končnice vsak dodala po 17 točk. Deandre Ayton pa 14 točk in 17 skokov.

Tudi drugi dvoboj zahoda je poravnan na 2:2 v zmagah, potem ko so Phoenix Suns na četrti tekmi s 100:92 premagali Los Angeles Lakers. Prvaki NBA so v drugem polčasu igrali brez poškodovanega Anthonyja Davisa.

Mrežice povedle 3:1

V Bostonu so na tekmi vzhodne konference New Jersey Nets v gosteh s 141:126 premagali domače Boston Celtics in v boju na štiri zmage povedli s 3:1. Blizu 18.000 gledalcev je naprej skušalo z vzkliki zaustaviti Kyrieja Irvinga, a mu skandiranje dvorane ni prišlo do živega, saj se je zaustavil šele pri 39 točkah in utišal domače navijače.

Mrežice bodo tako v torek v domačem Brooklynu že lahko prišle do tako želene četrte zmage in se pripravile na drugi krog končnice, kjer jih čakajo Milwaukee Bucks. Slednji so gladko, s 4:0 v zmagah izločili lanske podprvake severnoameriškega prvenstva NBA, Miami Heat Gorana Dragića.

Prednost 3:1 v zmagah so si na vzhodu priigrali še košarkarji Atlanta Hawks proti New York Knicks, potem ko so tretjo tekmo dobili s 113:96. Spet je bil mož odločitve Trae Young, ki je dosegel 27 točk, John Collins jih je dodal 22.