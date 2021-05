S to zmago se je Brazilec pridružil doslej najuspešnejši trojici dirkačev na dirkah v Indianapolisu, A. J. Foytu (1961, 1964, 1967, 1977), Ricku Mearsu (1979, 1984, 1988, 1991) in Alu Unserju (1970, 1971, 1978, 1987), ki so tudi po štirikrat slavili na prestižni dirki. Mejnik štirih zmag je do danes kot zadnji dosegel Mears leta 1991.

Brazilec, ki letos dirka za ekipo Meyer Shank Racing, potem ko je bil dolga leta zvest moštvu Penske, si je priložnost za slavje privozil dva kroga pred koncem. Takrat je prehitel Palouja in ga nato do cilja zadržal za sabo. Razlika pa je bila izjemno majhna, saj je Palou zaostal le 0,492 sekunde. Tretji pa je bil zmagovalec te dirke iz leta 2019 Pagenoud.

Po zmagi je brazilski dirkač po častnem krogu ustavil dirkalnik na startni črti, skočil iz njega in v družbi članov svoje ekipe splezal na zaščitno ograjo, kar je njegov zaščitni znak za slavje, saj ima vzdevek Spiderman.

»Obožujem Indianapolis. Težko je to razumeti, navijači pa so mi dali dodatno energijo. Letos sem nastopil na dveh dirkah in na obeh zmagal. Rekel bi, da je to kar dobro. Če je uspelo Tomu Bradyju, zakaj ne bi še meni,« je v prvih odzivih po dirki dejal Brazilec in tako namignil, da podobno kot zvezdnik lige NFL Brady tudi sam kljub 46 letom še vedno lahko meša štrene mlajšim tekmecem.

Po lanski krizni izvedbi dirke, ko so jo morali iz tradicionalnega majskega termina prestaviti na jesen in jo izpeljati pred praznimi tribunami, so se lahko letos na najslavnejši ameriški dirkaški objekt vrnili tudi gledalci. Vstop so dovolili 135.000 navijačem, kar je sicer samo okrog 40-odstotna zmogljivost, a je to, kot so sporočili prireditelji dirke, vendarle največja množica gledalcev na športnih prireditvah v koronskih časih.

Lanski zmagovalec Japonec Takuma Sato je bil letos le 14., slabo pa se je odrezal tudi Novozelandec Scott Dixon, šestkratni prvak serije Indy, ki je začel s prvega startnega položaja, ki si ga je privozil prejšnji teden z najhitrejšim povprečjem štirih kvalifikacijskih krogov. Pred njegovim prvim postankom pri mehanikih je namreč zaradi trčenja enega od tekmecev vodstvo dirke zaprlo vstop v bokse, po še enem prevoženem krogu pa je Dixonu zmanjkalo goriva. Zaradi tega je zaostal za cel krog in se nazadnje prebil le do 17. mesta.

Na ovalu v Indianapolisu morajo dirkači na sloviti dirki prevoziti 200 krogov po 2,5 milje oziroma 4,023 km. Začetek dirkanja v Indianapolisu sega v leto 1911, ko je prvo izvedbo dobil Ray Harroun. Le dvakrat v bogati zgodovini pa dirk ni bilo, tekmovanje so prekinili le med obema svetovnima vojnama.