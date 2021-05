Naomi Osaka je po zmagi v 1. krogu Rolanda Garrosa držala besedo. Japonska teniška igralka se namreč ni udeležila tiskovne konference po koncu dvoboja, saj je že pred turnirjem povedala, da se je pri 23 letih naveličala ves čas odgovarjati na bolj ali manj enaka vprašanja. Denarna kazen za takšno početje znaša 20.000 ameriških dolarjev. Francoski organizatorji so Japonko denarno kaznovali, hkrati pa jo opozorili, da jo lahko, če bo tako nadaljevala, v naslednjih krogih doletijo tudi precej hujše sankcije.

Pod opozorilo se niso podpisali le francoski organizatorji, temveč organizatorji vseh štirih turnirjev največje četverice. Naomi Osaka so med drugim sporočili, da je odgovornost igralcev, da sodelujejo z mediji, ne glede na rezultat njihove tekme. Takšna pravila tako igralcem kot medijem zagotavljajo, da delijo svoje stališče in da lahko igralci povedo svojo zgodbo. »Če se bodo takšna dejanja Naomi Osaka ponavljala, bo lahko ostala brez zaslužka na turnirju, v skrajni sili bo lahko suspendirana,« so ostro zapisali predstavnik avstralskega tenisa Jayne Hrdlicka, francoskega Gilles Moretton, angleškega Ian Hewitt in ameriškega tenisa Mike McNulty.

Naomi Osaka je ena največjih globalnih zvezd ženskega športa, ki v tenisu s pogodbami zasluži več kot najboljši moški kolegi. V preteklosti je večkrat sodelovala v najodmevnejših medijskih akcijah. Spomnimo, kako je imela lani na OP ZDA po vsaki zmagi na sebi napis z drugim imenom nasilne smrti temnopoltih Američanov. Ob tokratni potezi Japonki ne stojijo ob strani niti najboljši igralci. »Brez medijev ne bi bili tam, kjer smo. Do njih imamo dolžnost,« je odgovoril Rafael Nadal. Drugi igralec sveta Daniil Medvedjev je sicer dejal, da Naomi Osaka malce razume, da pa sam nima težav z obveznostmi do medijev, ki ga predvsem po porazih večkrat spravijo v dobro kot slabo voljo.

Za senzacijo uvodnega dne je poskrbel Pablo Andujar, ki je po štirih urah in pol premagal četrtega nosilca in dvakratnega finalista OP Francije Dominica Thiema. Avstrijec je vodil z 2:0 v nizih, Andujar pa je pri 35 letih prvič nadomestil zaostanek z 0:2, hkrati pa prvič v karieri premagal igralca iz najboljše svetovne peterice. Andujar je v tej sezoni v Ženevi že vzel skalp Rogerju Federerju. Na igrišča Rolanda Garrosa včeraj ni stopil nihče izmed četverice slovenskih igralcev. Danes bodo igrale vse tri Slovenke, Polona Hercog proti Kiki Bertens (ob 11. uri), Kaja Juvan proti Igi Šwiatek (ob 12. uri na osrednjem igrišču Philippe-Chatrier), Tamara Zidanšek pa proti Bianci Andreescu (okrog 13. ure).