Politični nasprotniki Benjamina Netanjahuja so včeraj naredili precejšen korak k sestavi vlade, s čimer bi moral dolgoletni izraelski premier oditi s položaja, ki ga neprekinjeno zaseda več kot dvanajst let. Vodja desničarskega zavezništva Yamina Naftali Bennett, ki je s svojimi šestimi poslanci jeziček na tehtnici v razdrobljenem parlamentu, je namreč sporočil, da bo podprl »vlado sprememb«, ki bi prinesla novo ime na premierskem položaju. To ime bo, kot kaže, on sam.

Vlado oblikuje vodja opozicije Yair Lapid, ki prihaja iz sredinske stranke Yesh Atid. Vanjo skuša pritegniti vse, ki jih druži en skupni imenovalec: nasprotovanje Netanjahuju. Tako bi vlado sestavljale zelo pisane stranke od desnih preko sredinskih do levih, podpreti bi jo morale tudi arabske. To bo zahtevna matematika glede na to, da denimo Bennett podpira gradnjo judovskih naselij na Zahodnem bregu in njegovo delno aneksijo. Zato naj bi se takšna vlada osredotočila predvsem na ekonomijo.

Dobro unovčena odprta vrata Od izraelskih parlamentarnih volitev, četrtih v slabih dveh letih, sta sicer minila dobra dva meseca in počasi se izteka tudi čas za sestavo vlade, če naj ne bodo na vrsti še pete. Prvo priložnost je sicer dobil Netanjahu, saj je njegov Likud na volitvah zmagal in dobil 30 sedežev v 120-članskem parlamentu. Vendar to skupaj z drugimi zavezniškimi desnimi strankami ni bilo dovolj za večino, tudi če bi ga podprl Bennett kot jeziček na tehtnici. Netanjahuju do začetka maja ni uspelo sestaviti večine, zato je predsednik države podelil mandatarstvo še Yairju Lapidu kot vodji opozicije – njegova stranka je bila na volitvah druga s 17 osvojenimi sedeži. Lapid ima čas še do srede, da oblikuje vlado, zato so pogajanja o njenem oblikovanju zdaj res pri koncu, včerajšnja podpora Bennetta pa morda odločilna. Vodja zavezništva Yamina je v predvolilnem boju ves čas vztrajal, da ne zapira vrat sodelovanju z nikomer, s čimer si je močno zvišal pogajalske adute in jih bo zdaj, kot kaže, tudi unovčil. Če bo nova vlada sestavljena, naj bi namreč postal premier, predvidoma za polovico njenega mandata, potem pa bi položaj prepustil Lapidu. Ko je včeraj v televizijskem nagovoru objavil svojo odločitev, jo je pojasnil z besedami, da država po štirih volitvah v dveh letih »izgublja zmožnost delovanja«. Dejal je, da vlada iz samo desnih strank realno ni mogoča, torej sta ostali dve možnosti, »ali še pete volitve ali vlada enotnosti… Netanjahu to dobro ve,« je dejal Bennett po poročanju časnika Haaretz. Bennett in Lapid sta bila po poročanju izraelskega tiska sicer blizu dogovora že pred 10. majem, ko je izbruhnil konflikt med Izraelom in Hamasom, nato pa je Bennett pogovore o sestavi vlade začasno ustavil.