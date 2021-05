Borussia Dortmund tudi po letošnjem finalu nogometne lige prvakov ostaja zadnji debitant v finalih, ki mu je v prvem poskusu uspelo osvojiti naslov. Zgodilo se je leta 1997 proti Juventusu, odtlej pa so si zobe v finalih, v katerih so nastopili prvič v zgodovini kluba, po vrsti polomili Valencia (leta 2000), Bayer Leverkusen (2002), Monaco (2004), Arsenal (2006), Chelsea (2008), Tottenham (predlani), PSG (lani) in kot zadnji v soboto v Portu še Manchester City. Tudi njegov krvnik, Chelsea, torej dobro ve, kako je izgubiti svoj prvi finale, edina razlika med Cityjem in drugimi naštetimi klubi pa je, da so bili Meščani že v svojem prvem finalu v vlogi favorita. A pokleknili.

Za nameček, kar je še bolj kot sam poraz v nasprotju s pričakovanji, se je to zgodilo tudi brez kakšne posebne Cityjeve dominacije v polju, ki se od moštev trenerja Pepa Guardiole jemlje že kar za samoumevno. Resda so imeli večino časa žogo v svoji posesti, a Chelsea je zbral celo več strelov na gol (8:7), enega od dveh v okvir vrat (City je zbral le enega) pa je za zmago z 1:0 v 42. minuti, potem ko je pred tem žogo zvito, spretno in z malo sreče spravil mimo vratarja Edersona, v zadetek spremenil Kai Havertz. In Londončanom zagotovil drugi naslov evropskega prvaka v zgodovini.

Ostre kritike Guardiole

Če je torej nogometna javnost po dosedanjih izločilnih bojih v tej sezoni, proti Borussii (M) v osmini finala, Borussi (D) v četrtfinalu in še posebej PSG v polfinalu, izpostavljala izjemno taktično pripravljenost Cityjevih igralcev, s katero je Guardiola nasprotnika nadigral v napadu, hkrati pa v žep pospravil najnevarnejše nasprotnikove igralce, od Haalanda do Neymarja in Mbappeja, ga je tokrat trener Chelseaja Thomas Tuchel povsem zasenčil. »Igrali smo briljantno, zaslužili bi si gol,« je Pep Guardiola vseeno izjavil po tekmi, a se je z njim strinjal le malokdo. »Guardiola je naredil nenavadno veliko napak. Izbral je napačno prvo enajsterico, igralci niso bili v pravih vlogah. V drugem polčasu je City sicer deloval bolj uravnoteženo, a prvi polčas je podaril nasprotniku,« je bil v svoji oceni na programu Sky Sport kritičen nekdanji trener (med drugim) Milana, Reala Madrid, Juventusa in selektor angleške reprezentance Fabio Capello, ki se je na drugi strani poklonil pred Thomasom Tuchlom: »Pri Chelseaju se lahko iskreno zahvalijo svojemu trenerju. Iz igralcev, ki jih je imel na voljo in s katerimi je začel delati šele pred nekaj meseci, je izvlekel maksimum. Ne le v finalu – poglejte, koga vse je izločil na poti do naslova.«

Mimogrede: to so bili Atletico Madrid, Porto in Real Madrid, za finale pa ob Capellu veliko več strokovnjakov bolj kot mnenje Guardiole o zasluženem golu izpostavlja, da bi tekma lahko trajala še celo večnost, pa ga City ne bi dosegel – še najbližje je bil z zadnjim strelom na tekmi, ko je žoga zletela čez gol. Vse druge poskuse Cityja, predvsem predložke po tleh, je obramba Londončanov z izjemnim Antoniom Rüdigerjem na čelu (mimogrede: ob trku z njim se je huje poškodoval igralec Cityja Kevin de Bruyne, ki si je pri tem zlomil nos in očesno votlino na levi strani obraza), ki je bil pri prejšnjem trenerju Franku Lampardu na stranskem tiru, suvereno »čistila«, ni pa je zmedlo niti, da je moral že pred koncem prvega polčasa z igrišča njen ključni člen Thiago Silva. Chelsea, ki se je sicer pametno osredotočil na protinapade, je imel medtem najlepšo priložnost za oplemenitenje vodstva prek Američana Christiana Pulišića, a je žoga po njegovem premetenem spodkopanem strelu v 73. minuti zgrešila cilj.