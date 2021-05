»Kapitalizem se je zapletel v spiralo kriz in zgodovina je odprta. Da, živimo v zanimivih časih, a živimo in delujemo brez strahu. Zavedamo se, da se zoperstavljamo silam, ki so trenutno močnejše od nas in ki nas zaradi lastnih koristi vlečejo v mračno prihodnost,« je v nagovoru na četrtem rednem kongresu, ki je zaradi epidemioloških omejitev deloma potekal prek spletnih kanalov Levice, dejal koordinator stranke Luka Mesec. Opozoril je na krize zadnjih let. Levica je po njegovem edina stranka prihodnosti v Sloveniji, saj da si ne dela iluzij, da bo po odhodu vlade Janeza Janše konec težav, ki jih splet kriz presega.

Mesec: Desnica se je povampirila

Kongres je potekal v Kosovelovem domu v Sežani. V uvodni umetniški predstavi smo lahko slišali, »da je politika kolektivno delo« in »da si ljudje ne moremo izbrati sveta, si bomo pa zato sami pisali prihodnost«. Med najbolj urgentnimi problemi, ki se jih želi stranka lotiti, so izpostavljali podnebno krizo, položaj mladih, prihodnost na trgu dela, neenakost in delitev bogastva, stanje demokracije in človekovih pravic, pa tudi družbene učinke tehnologije ter razmerja med centrom in periferijo. Izpostavljali so svobodno, demokratično in ekološko prihodnost.

»Povampirila se je tudi desnica, ki ji ni več nerodno obujati duhov fašizma, za katere smo mislili, da so bili leta 1945 v Evropi dokončno pokopani,« je kot trenutni največji problem izpostavil Mesec. Nadaljeval je, da s tega vidika Slovenija ni osamljena, saj se ves svet sooča s krizo demokracije. Po njegovem mnenju v Sloveniji vladajo prav tisti, ki so v razpadu Jugoslavije in novi slovenski državi videli predvsem možnost za lastno okoriščanje. »Tako kot so v 90. letih okradli družbeno lastnino, bi danes oplenili tisto, kar je še ostalo skupnega – državo, vodo, zdravstvo…« je našteval.