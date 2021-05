Kot ligo prvakov najelitnejše evropsko klubsko tekmovanje poznamo od sezone 1992/93, s sobotno zmago se je Chelsea z dvema naslovoma izenačil z Juventusom, Benfico, Nottingham Forestom in Portom, več pa jih imajo poleg omenjenega Reala Madrid še Milan (7), Bayern, Liverpool (oba po 6), Barcelona (5), Ajax (4) ter Manchester United in Inter (oba po 3). Vsi podatki v nadaljevanju se nanašajo na vse finale za evropskega klubskega prvaka, ligo prvakov in pokal državnih prvakov.

22 klubov je osvojilo naslov evropskega klubskega nogometnega prvaka, še 20 jih ima vsaj en nastop v finalu.

16 nastopov v finalih ima Real Madrid, sledita Bayern München in Milan s po enajstimi ter Liverpool in Juventus s po devetimi – slednji ima tudi daleč največ porazov, in sicer skupno kar sedem.

8 nastopovimata medtem Francisco Gento (Real Madrid) in Paolo Maldini (Milan) kot igralca, ki sta jih zbrala največ, prvi ima tudi največ naslovov (6).

7 golov sta v finalih dosegla Alfredo Di Stefano in Ferenc Puškaš (oba Real Madrid) kot najboljša strelca v finalih. Na tretjem mestu je najboljši strelec, odkar obstaja liga prvakov, Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Manchester United), ki je dosegel štiri zadetke.

73,5 cm v višino meri pokal za evropskega klubskega prvaka z znamenitima ušesoma. Njegova teža je 7,5 kilograma, leta 1967 pa ga je oblikoval Švicar Jürg Stadelmann, ki se mu je pri tem mudilo, saj je ženi obljubil poročno potovanje. Za izdelavo so porabili 340 ur.

1:0 je najpogostejši izid v finalih lige prvakov in pokala državnih prvakov. Letos se je z zmago Chelseaja proti Manchester Cityju finale s tem izidom namreč končal že 17. in drugič zapored (lani Bayern München – Paris SG 1:0).

14.110 gledalcev je bilo po uradnih podatkih na stadionu Dragao v Portu na sobotnem finalu, kar je najmanj v zgodovini vseh 67 finalov doslej – če seveda ne upoštevamo lanskega, ki je v Lizboni potekal pred praznimi tribunami. Največ gledalcev, 127.621, se je zbralo leta 1960 na Hampden Parku v Glasgowu na Škotskem, kjer je Real Madrid s 7:3 premagal Eintracht Frankfurt.

1. v zgodovini je finale v soboto gostil Porto, prav tako se je prvič doslej zgodilo, da je bil finale dvakrat zapored v isti državi. Največkrat, sedemkrat, je bil finale doslej sicer v Londonu, na novem in starem stadionu Wembley.