Ampak bodimo resne in si priznajmo, da to niti približno ni sanjski moški – a naj bo. Šov po vsej verjetnosti pritegne pred male zaslone veliko gledalk. Prepričana sem, da tudi moških. Ali so v to prisiljeni zavoljo »kakovostnega preživljanja večera v dvoje« ali jim ta žanr oddaje preprosto ustreza. Če samo pogledamo, hrvaško različico ljubezenskega šova je spremljalo kar 34 odstotkov gledalcev v starostni skupini od 18 do 54 let oziroma 9,9 odstotka vseh Slovencev – 51 odstotkov je mladih žensk v starosti od 18 do 34 let, kar je 12,6 odstotka vseh Slovenk v omenjeni starostni skupini.

Razlog, ki žensko prepriča, da sobotni in nedeljski večer preživi v družbi postavnega Gregorja in njegovih mladenk, ki mu jih bo (k sreči) kmalu zmanjkalo, je predmet površne psihologije. Laično pa si upam komentirati, da je oddaja podobna prometni nesreči na obvoznici ali hitri cesti. Enostavno, ko se voziš mimo razbite pločevine, podzavestno upočasniš vožnjo in se hočeš nočeš poenotiš z vsemi firbci na vozišču. Preprosto obstaneš in buljiš. No, vsaj dokler te ne streznijo komercialni oglasi in dobiš priložnost, da zapreš usta in vdihneš skozi nos. Ali pa ti od zadaj zatrobi nestrpen sovoznik ali tvojo pozornost pritegne koreografija kroženja s stegnjeno roko moža v modrem.

In če mislite, da ljudje le nemo opazujejo nesrečo iz avtomobila pri hitrosti komaj premikajočega se vozila, se motite. Tudi pri nas se je močno razpaslo fotografiranje prometnih nesreč in objavljanje fotografij na družbenih omrežjih. Seveda z vsemi nepotrebnimi, pogosto tudi žaljivimi komentarji, ki sodijo k naši kulturi obnašanja. Na to, da se lahko zaradi upočasnjene vožnje ali celo ustavljenega vozila sami znajdejo v nevarnosti in postanejo del »spletnega šova«, nihče ne pomisli.

Seveda ima policija vse pristojnosti, da zijalom, ki na drugi strani ovirajo promet, izreče kazen zaradi oviranja prometa, prepočasne vožnje in uporabe telefona. A policisti jih redko napišejo, ker imajo takrat seveda polne roke drugega dela. Tudi sicer smo za prometno nesrečo pogosto krivi sami in ne potrebujemo resničnostnega šova na sosednjem pasu, križišču ali ob cestišču. Dovolj so dejavnosti, ki jih izvajamo v avtu in motijo našo pozornost. A kaj, ko je avto za marsikatero žensko edini prostor, kjer si lahko privošči svoj šov.