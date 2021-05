Smrt spet kosila na slovenskih cestah

Včeraj v zgodnjih jutranjih urah se je v Brdih pripetila prometna nesreča s smrtnim izidom. Policisti so bili o nesreči pri naselju Vrhovlje pri Kojskem obveščeni malo po tretji uri zjutraj, ugotovili pa so, da je do nesreče moralo priti med pol tretjo in tretjo.