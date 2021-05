Lahko se vam recimo zgodi, da se boste nekega dne znašli pred vojaškim sodiščem pod obtožbo, da ste veleizdajalec, sokriv za izbruh bratomorne državljanske vojne!

Oni so zlopamtilo. Zapomnijo si vse vaše napake. Po mojem imajo štazijevsko vestno sortirane kartončke z evidenco vsega, kar ste vsi kdaj bleknili. In ker tudi kot nasprotniki janšistov niste nezmotljivi, se je tega verjetno nabralo že za eno célo Gotenico.

Lokavost strategije SDS – in vlade, jasno – je v tem, da spretno izkorišča napake svojih nasprotnikov. Tako politične kot državljanske opozicije. Vsako njihovo najmanjšo, tudi benigno neprimernost zna obrniti proti njim in iz muhe narediti letečega slona.

Ubi Janšo? Smrt janšizmu? Prelivanje fake krvi pred ministrstvom za kulturo? Prešpikane lutke premierja in nekaj zažganih stolov pred državnim zborom?

Menda ja niste mislili, da boste z jezikovnimi figurami in vudu happeningi dosegli kaj drugega, kot da vas bodo primerjali z nacisti?! Oni vas! Oni, ki jih vi sami zmerjate s fašisti! Oni, ki vam očitajo, da vaša gesla pomenijo, da hočete ubiti 220.000 ljudi na ljubljanskih ulicah in trgih!

Vlada in SDS opravičujeta in utemeljujeta svoj lastni politični radikalizem z državljanskim radikalizmom levice (in Levice) in ostalih ozaveščenih. Še več! V kontekstu spirale, v katero smo se pustili potegniti, vlada in SDS prikazujeta svoj politični radikalizem kot nekaj najbolj normalnega na svetu, vašega državljanskega pa kot napoved pogromov nad zadnjimi branitelji ustavnosti in domoljubja. Večer v nedeljo