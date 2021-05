4,77 m je dolžinska mera BMW serije 4 cabrio, kar je 13 centimetrov več kot pri predhodniku, prtljažnik ima prostornino od 300 litrov (ko je streha odprta) in do 385 litrov (ko je zaprta).

18 s potrebuje platnena streha, da se samodejno odpre ali zapre, proces lahko poteka pri vožnji s hitrostjo do 50 kilometrov na uro.

Brez skrbi zgoraj brez

Posamezne funkcije opreme naredijo vožnjo z odprto streho še bolj prijetno. Opcijski usmerjevalnik vetra je mogoče shraniti za zadnjima naslonjaloma, v sprednja naslona za glavo pa sta po želji lahko vgrajena tudi grelnika zatilja.

6 po moči različnih motorjev bo v ponudbi, trije bencinski in trije dizelski, in sicer z močjo od 135 do 270 kilovatov (od 184 do 374 konjev).

54.700 € je začetna cena BMW 4 cabrio. mat