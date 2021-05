110 kW (150 KM) je moč šibkejšega električnega motorja, močnejši premore 150 kilovatov (204 KM).

3 baterije so na voljo, in sicer s kapaciteto 45, 58 in 77 kWh. Maksimalni doseg je 540 kilometrov.

Born je dokaz, da so elektrika in zmogljivosti lahko eno. Kupili ga bodo posamezniki, ki želijo izstopati. Je oblikovno razburljiv in čustven ter avto s karakterjem. Notranjost je zasnovana športno, tudi s športnimi sedeži. Na voljo bo šest barv karoserije. Werner Tietz, Cupra

7 min je dovolj, da polnjenje na hitri polnilnici omogoča 100 kilometrov dosega, po 30 minutah je 260 kilometrov.

2,9 s je pospešek borna do hitrosti 50 km/h. maš