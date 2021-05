4,81 m je dolžinska mera sorenta, katerega prtljažnik v osnovi pogoltne 705 litrov, v sedemsedežni postavitvi 187 litrov.

3 pogoni so na voljo, in sicer dizelski z močjo 202 konjev (148 kW), navadni hibrid s sistemsko močjo 240 konjev (176 kW) in priključni hibrid, katerega sistemska moč je 271 konjev (199 kW).

Prvi sorento je na cesto zapeljal leta 2002 in pripomogel k temu, kar znamka Kia predstavlja danes. Avto je prostoren, novost je terenski način vožnje, prtljažnim vratom streže elektrika. Je prvi Kiin športni terenec, ki je naprodaj tudi kot hibrid. Azer Šarić, KMAG

2500 kg je vlečna zmogljivost sorenta, kar je 500 kilogramov več od predhodnika.

46.499 € je treba za sorenta odšteti po ceniku, s popustom 35.299 evrov. maš