Družinsko podjetje Mebor je nastalo leta 1991 – spontano in kot posledica potreb, ki so vznikale v okolju. Toda njihova zgodba se je začela in razvijala že nekaj let prej. Prvi, ki je potreboval novo žago, je bil oče Borisa Mesca, direktorja podjetja, ki se je ukvarjal z razrezom lesa. »Imel je staro žago. Potem ko je potreboval nekaj boljšega, je moj mož izkoristil priložnost. Odločil se je, da bo žago naredil sam, saj ga je ta posel zanimal,« se začetkov v 80. letih prejšnjega stoletja spominja Borisova soproga Marinka, ki se ukvarja z dokumentacijo in administracijo. Kmalu je novo žago želel še sosed, nato se je povpraševanje počasi, toda vztrajno razširilo po vsej Sloveniji.

Boris in Marinka sta podjetje sama postavila na noge. Potem so začeli zaposlovati prve varilce in delavce v proizvodnji. Nato so se v podjetju po lastni želji zaposlili še sinovi Uroš, Simon in Gregor, ki so zadolženi za proizvodnjo, razvoj, marketing in prodajo. »Prisotni smo v več kot 50 državah – Avstriji, Franciji, Nemčiji, Madžarskem… V tujini imamo več kot 20 zastopnikov, ki imajo lasten servis. Vsem serviserjem nudimo podporo in pri nas zagotovimo ustrezno izobraževanje. Na tak način največ prodamo. Če so v državi dober servis, montaža in vse drugo, je to najboljša reklama,« je prepričan Boris.

Zakonca Mesec sta rasla skupaj s podjetjem, kar ni bilo vedno lahko. »Mož je bil vse dneve in vikende na montaži strojev, jaz pa sama doma z otroki. Ni bilo veliko časa, ampak je bilo vredno. Ponosni smo na to, kar smo dosegli,« pripoveduje Marinka, ki je od nekdaj podporni steber družine kot tudi podjetja. Pri delu je pomagal tudi brat strugar, s katerim je Boris na podlagi opažanj nadgrajeval svoje stroje. »Vseeno pa smo vedno imeli svoj koncept, nismo se veliko ozirali na druge,« poudarja Boris. Kmalu po ustanovitvi so se obrnili tudi na prva tuja trga – na Hrvaško in v Avstrijo.

Cilji podjetja so cilji družine

Delavci so deležni uspeha podjetja, saj so v družini Mesec prepričani, da je to edini pravi način. Do svojih zaposlenih ima namreč prav delodajalec največjo odgovornost, saj jim mora, so prepričani, zagotoviti delo in ga zanj tudi pošteno plačati. Hkrati je po Borisovih besedah pomembno, da vlagaš tudi v skupnost, ji tako vračaš in skrbiš za njen razvoj. »Lokalnim društvom pomagamo s sponzorstvi, sodelujemo s šolami, mladim pa nudimo prakso. To, kar se lahko kovinar nauči pri nas, se drugje težko. Lahko spozna proizvodnjo, od vijaka do končnega izdelka. Če se ima voljo kaj naučiti, se tudi bo,« je prepričan Boris.

Družinsko podjetje ima poleg številnih prednosti, pravijo Meščevi, tudi slabosti. Zelo težko je namreč ločiti zasebno življenje od poslovnega. Kljub vpetosti v posel in delo je prednosti družinskega podjetja veliko. »Predvsem nam je lažje, ker imamo vsi isti ali pa vsaj podoben cilj. Tudi odzivnost je boljša; ne potrebujemo sestankov, ampak se vse dogovorimo sproti, če ne drugače, pri kosilu. Podjetje je del našega življenja, z veseljem delamo. Cilji podjetja so zelo osebni cilji,« pove Uroš. »Po starših sem najbolj prevzel to, da je za uspeh treba veliko, trdo in pametno delati. V naši družini si zmeraj povemo vse – vsak pove, kar misli. Podobno je tudi v prodaji. Posredovati moramo resnične podatke in svetovati tako, kot je najbolje za kupca. Če poskrbimo za to, da je kupec zadovoljen, je uspeh zagotovljen,« svojo marketinško miselnost razkrije Simon.