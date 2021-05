Kolumbija povprečnemu Evropejcu ni ravno znana država. Vemo, da leži ob morju v Južni Ameriki in da je ime dobila po raziskovalcu Krištofu Kolumbu. Potem pa se poznavanje počasi ustavi. No, včeraj je bila Kolumbija med najbolj iskanimi imeni na svetovnem spletu. Z razlogom: Egan Bernal je postal zmagovalec kolesarske dirke po Italiji. Pričakovano, potem ko je napad na zmago prvič napovedal pred šestimi leti, rekoč: »To dirko želim dobiti, rožnata majica je moj velik cilj.« Če se je to takrat zdela misija nemogoče, saj je imel vsega 18 let, je bilo to v letu 2021 uresničljivo. Navsezadnje je Kolumbijec pred dvema letoma že dobil še bolj prestižni Tour.

Veliko zmago je Bernal potrdil na ravninski vožnji na čas, kjer je na 30,3 kilometra dolgi trasi v primerjavi z zasledovalci izgubil nekaj sekund (proti najbližjemu Carusu natanko 30), največje delo pa je opravil na sobotni gorski etapi (na zadnjem vzponu na Alpe Motta v dolžini 7,3 kilometra je bil povprečni naklon 7,6 odstotka), ko je odbijal napade tekmecev in ciljno črto za Italijanom Damianom Carusom prečkal kot drugi. »Dobro smo nadzirali položaj v etapi. Imamo dve minuti naskoka za vožnjo na čas. Imel sem še tri moštvene kolege in z njihovo pomočjo sem dokaj svež prišel do zadnjega vzpona. Čeprav je bilo težko, smo svoje delo dobro opravili,« je bil po etapi, v kateri je karavana obiskala Švico, zadovoljen Egan Bernal. 24 ur kasneje je bil njegov nasmeh še bolj prešeren. »Ne morem verjeti, kaj se dogaja, pravkar sem zmagal na Giru. Imel sem dve težki leti z nekaterimi težavami. Rožnata majica je posebna in Giro je najlepša dirka na svetu. Nimam besed, s katerimi bi opisal vse, kar čutim. Na tej dirki sem našel svobodo vožnje, teh treh tednov ne bom nikoli pozabil.« Bernal je po Nairu Quintani postal drugi kolumbijski zmagovalec Gira. Lani je po razočaranju na dirki po Franciji, kjer je odstopil zaradi bolečin v hrbtu, preživljal težke trenutke, dolgo časa je ugotavljal, zakaj ga pestijo težave, a ko jih je odpravil, se je začel pripravljati na Giro, ki je bil letos njegov glavni cilj. Zadnji dan je nase znova opozoril tudi Jan Tratnik, ki je vožnjo na čas končal na osmem mestu (+42 sekund), a je bil skupno bolj v ozadju. Pričakovano je imel najmočnejše noge Italijan Filippo Ganna, Bernalov moštveni kolega, ki je vožnjo na čas na dirki po Italiji dobil še petič zapored. »Zmagati petič na kronometru je fantastično. Imel sem smolo, predrto zračnico, a sem menjavo opravil zelo hitro. Egan je naredil nekaj čudovitega, v treh tednih smo se trudili, da je bil vedno v ospredju. Rožnata majica je zato uspeh celotne ekipe,« je bil zadovoljen Filippo Ganna.