V zadnjih dveh sezonah sta drugoligaša obakrat ugnala prvoligaša in se veselila napredovanja v slovensko elitno druščino: najprej je Tabor iz Sežane izločil Gorico, nato pa v minuli Gorica kranjski Triglav. Včeraj sta se v »prvem polčasu« kvalifikacij na stadionu Portoval v Novem mestu za še zadnje prosto mesto v slovenski ligi v naslednji sezoni pomerila Krka in Koper. Dolenjci so drugo mesto v drugi ligi potrdili prav v zadnjem krogu, Primorci pa so na deveto mesto, ki jim je prineslo dodatne kvalifikacije, padli po zaključnem porazu v prvi ligi proti Celju.

Novomeščani, ki bodo naslednje leto praznovali stoletnico kluba, so to želeli storiti v prvi ligi, a po dvoboju na Dolenjskem jim slabo kaže. Ekipa pod vodstvom trenerja in nekdanjega igralca »farmacevtov« Zorana Zeljkovića je imela najlepšo priložnost že v 12. minuti, ko je 21-letni Jamajčan in novopečeni reprezentant Kaheem Parris sam prišel pred gostujočega vratarja Davida Adama, a je bil najboljši strelec druge lige (16 golov) neuspešen. Po neizkoriščenih priložnostih na obeh straneh je premierni gol padel v 64. minuti, ko so Koprčani prišli do enajstmetrovke, potem ko je Mitja Viler ob podaji z leve strani v roko zadel Luka Kambiča. Z bele točke je bil natančen 23-letni Nardin Mulahusejnović, ki si je po rednem delu lige skupaj z Janom Mlakarjem (Maribor) delil vodstvo na lestvici strelcev s 14 goli.

Krka, ki se je nazadnje od prve lige poslovila po sezoni 2015/16, je dokončno potonila tri minute kasneje. Za moštvo novega trenerja Nedžada Okčića (nasledil je Rodolfa Vanolija) je zadel 30-letni Srb Stefan Stevanović, ki je žogo preusmeril v mrežo po podaji Mateja Palčiča z desne strani. Koprčani so z zmago 2:0 že v Novem mestu bolj ali manj preprečili svoje peto slovo od prvoligašev, Dolenjce pa v sredo čaka misija nemogoče na Bonifiki.

Ljubljana in Maribor gostita evroelito Po več kot dvomesečnem premoru bosta Slovenija in Madžarska gostili sklepni del evropskega prvenstva v nogometu za reprezentance do 21 let. Najboljših osem reprezentanc se bo pomerilo v današnjem četrtfinalu, pari pa so Španija – Hrvaška (Maribor), Nizozemska – Francija (Budimpešta, obe ob 18. uri), Portugalska – Italija (Ljubljana) in Danska – Nemčija (Szekesfehervar, obe ob 21. uri). Sklepni del bo potekal brez obeh gostiteljic tekmovanja, kajti tako Slovenci (ena točka) kot Madžari (nič točk) so v svojih skupinah osvojili zadnje (četrto) mesto. Slovenija je izgubila proti Španiji (0:3) in Italiji (0:4) ter remizirala s Češko (1:1), Madžarska pa je klonila proti Nemčiji (0:3), Romuniji (1:2) in Nizozemski (1:6). Zmagovalci četrtfinalnih dvobojev bodo napredovali v polfinale, ki bo v četrtek, 3. junija (Maribor, ob 18. uri, Szekesfehervar, ob 21. uri), veliki finale pa bo v nedeljo, 6. junija, ob 21. uri na stadionu Stožice v Ljubljani. Naslov evropskega prvaka iz leta 2019 brani Španija, ki je skupaj z Italijo rekorderka po številu naslovov najboljšega v Evropi (po pet). V Stožicah in Ljudskem vrtu bo dovoljen tudi obisk gledalcev, ki bodo morali ob vstopu izpolnjevati pogoje PCT, na dan tekem pa bo pred stadionoma tudi možnost brezplačnega hitrega testiranja.