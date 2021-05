Jutranjo spokojnost v vasi Planina pod Mirno goro je za kratek čas zmotil prometni zamašek, ki so ga ustvarili kombiji invalidskih društev z različnih koncev Slovenije, osebna vozila in avtobus, ki je pohodnike pripeljal iz Ljubljane. Pisana druščina ljudi, nekateri so bili na invalidskem vozičku, drugi so v rokah namesto pohodnih palic držali belo palico ali jih je vodil pes, je z velikim pričakovanjem čakala, da skupaj dosežejo cilj, ki so si ga zadali zjutraj: uživati v gorah, dobrem vzdušju in prijetni družbi, hkrati pa nekaj narediti prvič.

Osebni izzivi pri premagovanju ovir Čeprav vzpon na dobrih 1000 metrov visok najvišji vrh v Beli krajini, hkrati pa eno najbolj jugovzhodnih vzpetin prostranega Kočevskega roga, za človeka z zdravimi nogami in z vsaj malo kondicije ne predstavlja večjega zalogaja, je bil tempo hoje, ki ga je vzdrževala 29-letna Anja Uršič, »ubijalski«. »Se vam lahko pridružim? Skupino sem pustila za sabo, hodim hitreje od njih,« je povedala slabovidna planinka. Ker je v hrib precej lažje gristi ob prijetnem pogovoru, zlasti če govori druga oseba, smo izvedeli, da se je Uršičeva temu projektu priključila lani. »Zaradi vseh ukrepov lani je kar nekaj pohodov odpadlo, pred mesecem dni pa smo projekt Gibalno ovirani gore osvajamo (GOGO) začeli s pohodom na Nanos,« je povedala in se pohvalila, da je lani poleti osvojila Triglav. »Šlo je za osebni izziv, ki sem ga opravila z dvema spremljevalcema, ki sta me bila pripravljena spremljati. Zato lahko rečem le, da ovir ni. Vsak hrib je primeren za vsakogar, zato ni izgovorov.« Pot do planinske koče je enostavna, če zavijete s pastirske poti na gozdno učno pot, si lahko še popestrite hojo po makadamu. A v družbi Anje, ki ima le 8-odstotni vid, je bilo to prenevarno. »Za vsak pohod se moram pripraviti. Vedeti moram, kakšna bo pot, kakšne bodo ovire na njej. Brez pravega vodnika gozdne poti zame niso varne,« je opomnila in v smehu priznala, da ji padci kljub vsemu niso tuji. Pot, ki se je na trenutke tudi strmo vzpela, je precej preglavic povzročala invalidom na vozičku. No, skoraj vsem. Štiriindvajsetletni Elvis Mihalič, ki se je sam pripeljal s Kozine, se je projektu priključil letos. »Sem športnik, treniram in sem tudi v reprezentančni ekipi košarke na vozičku, kolesarim, pozimi tudi smučam. Današnji vzpon je bil lažji zalogaj, le v enem delu, ko je bil vzpon tudi zaradi precej razrite podlage skoraj nemogoč, so mi pomagali,« nam je pred kočo povedal Mihalič. Martin Močnik, ki je posodil obe zdravi nogi in si okoli pasu zavezal trak ter voziček povlekel čez zahteven del, pa je dodal: »Vem, da nikoli več ne bom upravljal letala in vozil avtomobila, lahko pa še vedno opravljam določene stvari. Biba, psica vodnica, mi je kazala pot, in ne vem, zakaj ne bi pomagal tistemu, ki potrebuje pomoč, dokler imam zdrave noge in sem močan.«