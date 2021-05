Kdaj bomo v Sloveniji cepili tudi otroke?

Evropska agencija za zdravila je v petek dopustila cepljenje najstnikov, starih od 12 do 15 let. Medtem ko je Nemčija že zagotovila zadostne zaloge cepiva Pfizerja in BioNTecha za zaščito mladoletnih pred covidom-19, Slovenija še nima pripravljenega strateškega načrta.