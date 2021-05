Pred tednom dni je bila z nedelje na ponedeljek okoli polnoči zaznana odpoved delovanja enega od zalednih strežnikov Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije (pisrs.si). Gre za spletišče, na katerem lahko državljani enostavno in brezplačno dostopajo do zakonov in sodne prakse. V službi vlade za zakonodajo so potrdili, da je šlo za hekerski napad na sistem. Storilci so poskušali administratorjem onemogočiti dostop do portala, ki so ga pristojni nato zaradi tveganja nadaljnje škode odklopili z interneta. »Takoj ko se pojavi takšna nevarnost, se sistemi izklopijo,« so pojasnili. Analiza in ocena posledic še potekata, incident pa preiskujejo tudi na ministrstvu za javno upravo in upravi za informacijsko varnost.

Najprej bo treba odpraviti tveganja »Po preliminarni analizi stanja ter pripravi scenarijev možnih rešitev in načrta potrebnih korakov za vnovični zagon trenutno kaže, da bi se lahko sistem začel ponovno uporabljati v drugi polovici tega tedna; pod pogojem, da bodo vsa varnostna tveganja odpravljena,« so nam sporočili iz službe vlade za zakonodajo, ki je vsebinski skrbnik spletne strani pisrs.si. Za vse podatke v ozadju sistema so sicer pristojni na ministrstvu za javno upravo. »PISRS je tako imenovana read-only aplikacija. To pomeni, da uporabniku zgolj serviramo objavljene tekste in informacije, je pa res, da je PISRS povezan z različnimi viri. Ob takšnem vdoru torej obstaja potencialna nevarnost, da se preko spletišča dostopa do drugih virov. Kaj se je dejansko zgodilo, pa, kot rečeno, še ne vemo,« so pojasnili v zakonodajni službi vlade.