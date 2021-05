Azijske države so lani, tudi zaradi discipline svojih prebivalcev in njihove seznanjenosti z novimi tehnologijami, večinoma obvladale covid-19. Toda v zadnjih tednih o tem, če odmislimo Kitajsko, ni več mogoče govoriti. Medtem ko pandemija v Evropi in Severni Ameriki upada, dosega v Indiji in njenih sosedah še naprej apokaliptične razsežnosti, krepi pa se v Južni Koreji in na Japonskem, v jugovzhodni Aziji, celo na Tajvanu in v Singapurju, dveh bogatih državah, za kateri se je lani zdelo, da sta se virusu povsem izognili. Slednje velja tudi za manj bogata Vietnam in Tajsko, kjer je po uradnih podatkih samo v zaporih okoli 25.000 okuženih.

Kot piše pariški dnevnik Le Monde, si lahko izhod iz pandemije in vrnitev v normalno življenje zagotovijo samo države, kjer se je cepila večina prebivalcev. To pa ne velja za omenjene azijske države z izjemo Singapurja. Ker so Azijci menili, da so pandemijo obvladali, so bili prepričani, da cepljenje ni potrebno. Po anketi inštituta Ipsos je januarja samo 14 odstotkov Južnokorejcev in samo 22 odstotkov Japoncev izjavilo, da so se pripravljeni cepiti, med Američani je bilo takšnih 53 odstotkov. In vlade niso pravočasno naročile cepiv. Od aprila pa jih Indija, ki je največja proizvajalka, ne izvaža več.

Na Japonskem, kjer bi se čez dva meseca morale začeti olimpijske igre, so se doslej samo z enim odmerkom cepili 4 odstotki ljudi, z dvema pa 2,4 odstotka. Še slabše je na Tajskem, kjer turizem predstavlja petino BDP, in le malo bolje v Južni Koreji, kjer je tako kot na Japonskem vlada zelo zapletla in zavlekla postopke odobritve cepiv.

Spori Tajpeja in Pekinga Na Tajvanu, kjer živi 24 milijonov ljudi, so doslej uporabili samo 330.000 odmerkov cepiva AstraZenece. Tajpej obtožuje Peking, da je preprečil dobavo cepiv BioNTech-Pfizer, ker naj bi Kitajska pogojevala nakup tega cepiva s tem, da ga Tajvan ne sme neposredno kupiti. Šanghajsko podjetje Fosun pa je podpisalo dogovor z nemškim BioNTechom, da bo prodajalo njegovo cepivo po vsej Kitajski, kar po razumevanju Pekinga vključuje tudi Tajvan. In vsekakor tudi Hongkong, ki je sicer eno redkih območij na svetu, ki si je zelo hitro nabavilo dovolj odmerkov za vse svoje prebivalce. A cepilo se jih je le 12 odstotkov z dvema odmerkoma in 5 odstotkov z enim. To je tudi posledica širjenja dezinformacij in trenutne odsotnosti novih okužb ter izraz nasprotovanja Pekingu, ki si je v zadnjih dveh letih povsem podredil to nekdanjo britansko kolonijo.