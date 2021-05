Rezerviraj Ryanair s KGB

Letalo, v katerem sta potovala opozicijski bloger iz Belorusije Roman Protaševič in njegovo dekle Sofija Sapega, je letelo med dvema državama, ki sta članici Evropske unije. Prisilno je pristalo v tretji državi, ki ne pripada tej evropski zvezi in v kateri so ju s še petimi osebami aretirali. Toliko o varnosti.