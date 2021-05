Kristjan Čeh je bil osrednji junak tudi na drugem letošnjem mednarodnem atletskem mitingu v Slovenski Bistrici. Ptujčan je vrgel disk prek 68 metrov, kar je bilo v zahtevnih vremenskih razmerah odličen rezultat. Za državnim in evropskim rekordom, ki ga je dosegel prejšnji teden na Ptuju (69,52 m), je 206 centimetrov visok orjak zaostal za dober meter. »Fantastičen rezultat v slabih pogojih, ko ni bilo niti sapice vetra. Malo je drselo v krogu za izmet, ampak ne preveč. Le osredotočiti se moram na tehniko in potem disk kar leti. Magična meja 70 metrov bo prišla, ko se bo vse izšlo,« je dejal 22-letni Kristjan Čeh.

Medtem ko je Kristjan Čeh znova močno presegel olimpijsko normo v metu diska, se ji drugi slovenski atleti v hladnih razmerah niso približali. Še najbližje ji je bila Neja Filipič v troskoku, ki je izkoristila ugodne vetrovne razmere (+1,4 m/s) ter se približala 14-metrski znamki (13,96), za olimpijsko normo pa je zaostala še zajetnih 36 centimetrov. »Pri 14 stopinjah Celzija in dežju me je vsakič pred skokom mrazilo, ko sem slekla trenirko in bundo, noge sem imela povsem hladne. Na prvi tekmi v sezoni pa sem kljub temu skoraj vsak skok naredila boljše, zato sem zadovoljna. Želim si, da bi bilo čim prej 20 stopinj na tekmi in da skočim 14 metrov, v dobrih vremenskih razmerah bom dosegla tudi olimpijsko normo,« je opisala tekmo Neja Filipič.

Dvojno zmago je v teku na 400 metrov z ovirami in na 300 metrov dosegla Agata Zupin, ki je na krajši razdalji prepričljivo ugnala Anito Horvat. Osebni rekord na 100 metrov je drugič v tej sezoni popravil Nick Kočevar, ki se je prvič v karieri spustil pod mejo 10,40. Z nastopom je bil zelo zadovoljen, sporočil pa je še, da se bo v naslednjih dneh posvetil tudi študiju. Potem ko ji je v četrtek na Ptuju nastop preprečilo slabo vreme, se je v Slovenski Bistrici prvič v sezoni predstavila Maja Mihalinec Zidar. Najhitrejša slovenska atletinja je na 100 metrov prepričljivo zmagala z rezultatom 11,72. »Nisem zadovoljna, ampak v zadnjem času imam težave s tetivami in hitrosti nisem veliko trenirala. To je bil prvi tek z maksimalno hitrostjo, zato pričakujem na naslednjih tekmah še boljše izide, posebej zato, ker sem po tekmi brez bolečin,« je svoj nastop ocenila Maja Mihalinec Zidar.

V prvi memorialni disciplini Marjana Štimca je slavil zmago Hamza Alić iz Bosne in Hercegovine z 18,76 metra, Blaž Zupančič iz ljubljanskega Massa je bil drugi z 18,33 metra. Stepišnikov memorial v metu kladiva, 21. po vrsti, je dobil Islandec Hilmar Orn Jonsson (74,57 metra), pri ženskah pa je bila najboljša Venezuelka Rosa Adreina Rodrigues z 71,87 metra. Članica brežiškega kluba je v drugi polovici tega meseca že dvakrat potrdila normo za olimpijske igre v Tokiu (72,50 metra). Naslednji miting bo ta konec tedna, ko bo v Kranju državno prvenstvo.