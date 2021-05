Petek je bil idealen dan za letenje z jadralnimi padali in jadralci si lepših razmer za ta adrenalinski šport ne bi mogli želeti. Tudi zato so se številni, med njimi tudi 49-letni Celjan Aleksander Z., izkušeni jadralni padalec, za katerim je gotovo nekaj sto poletov, član celjskega jadralnega kluba Albatros, skupaj s prijatelji odpravili na priljubljeno vzletišče na Lisci v občini Sevnica, kjer je bilo v petek še posebej živahno, saj je bilo tam tudi polno otrok iz sevniškega vrtca.

Padalo letelo prazno naprej

A le nekaj minut po 17. uri je sproščeno vzdušje prekinilo predirljivo zavijanje siren gasilcev, policistov in reševalcev, ki so bili obveščeni, da se je na strmem pobočju pod Lisco poškodoval padalec, ki naj bi zdrsnil s sedeža padala in se še nekaj metrov kotalil po strmem in težko dostopnem terenu, medtem ko je njegovo jadralno padalo s sedežem vred letelo naprej in pristalo na drevesu domačije v naselju Lokavec pri Rimskih Toplicah, kar je nekaj kilometrov od vzletišča.

»Zmeda je bila popolna tako na Lisci, kjer so gasilci, policisti in reševalci hiteli na pomoč nesrečnemu padalcu, kot tudi v Lokavcu, od koder so me klicali zaskrbljeni domačini, češ da vidijo padalo, padalca pa ne,« nam je kaotične razmere po nesreči orisal Jože Senica, inštruktor letenja in dolgoletni član Društva za jadralno padalstvo Metulj v Rimskih Toplicah, sicer zaposlen kot meteorolog na Kredarici. Kot nam je še povedal, je bil v petek na Lisci, ker so ravno ta dan imeli seminar za letenje v tandemu.

In kaj je po njegovem botrovalo nesreči, ki se je tako tragično končala? »Kot vem, se je jadralni padalec prvič odločil za polet v zaprtem sedežu, ko ležiš, kot bi bil v fotelju. Pri tem imaš noge v nekakšnem 'kokonu' oziroma vreči, med poletom pa si bolj zaščiten tudi pred vetrom. Je pa aerodinamika in s tem tudi užitek med letenjem toliko večji,« nam je opisal Senica. In dodal, da inštruktorji vedno opozarjajo padalce na pet ključnih varnostnih točk, med katerimi je tudi pregled nožnih vezi, ki si jih pilot zapne, da pri nagibu in vzletu ne zdrsne s sedeža. Zelo verjetno si nesrečni padalec ni pripel prav slednjih in je zato zdrsnil s sedeža, ko je bilo padalo že 50 metrov nad tlemi, zato je med padcem utrpel hude notranje poškodbe, ki so bile zanj žal usodne.