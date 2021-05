Velikanska stanovanja z devetnajstimi vrati

V velikem meščanskem stanovanju v Filipovem dvorcu, kjer so v predsobi imeli celo košarkarski koš, je bilo fantastično živeti, pravi Meta Verbič, ki je v strogem mestnem središču stanovala šestdeset let. Za otroško igro pa je v hiši rabil marsikateri prostor, od hodnikov, notranjih balkonov do sosedovega erkerja.