Za ena najbolj nasprotujočih si pojmov v svetu avtomobilizma sta dolgo veljali prijaznost do okolja (in vse, kar je povezano z njo) ter športnost (in vse, kar je povezano z njo). A v zadnjih letih se je prebila tudi ta meja. Za športnost v najširšem pomenu besede namreč niso več potrebni požrešni bencinski motorji velikih prostornin, temveč zadostuje, in zna predvsem pri občutkih pri pospeševanju te celo prekašati, močan električni motor. Vse, kar v bistvu manjka, je zvočna kulisa rohnenja motorjev, ki je za marsikoga še vedno nenadomestljiva. No, pa tudi vonj bencinskih hlapov.

Kakor koli, da bi bil avtomobil z oznako RS okolju prijaznejši kot številni njegovi manj zmogljivi sorodniki »v prvem kolenu«, bi si bilo pred kratkim prav tako skoraj nemogoče zamisliti. A prav to je tudi nova karavanska škoda octavia RS s priponko iV. Gre namreč za priključnega hibrida, ki ga poganja kombinacija (le) 1,4-litrskega bencinskega in električnega motorja, ki temu avtu zagotavlja kar 180 kilovatov (245 konjev) moči. Enako kot bencinski RS z dvolitrskim motorjem, ki ima tudi malenkost boljše performanse, vseeno pa gre, ko potegnemo črto, tudi cenovno, za sam vrh ponudbe štirikolesnika, ki se ponaša z nazivom aktualnega slovenskega avtomobila leta. Navsezadnje ta octavia ob vsej omenjeni moči omogoča tudi povsem brezemisijsko vožnjo na elektriko, in to zelo suvereno brez težav do nekje 50 kilometrov – če bi jo vozili previdneje in počasneje, denimo zgolj v mestih, še nekaj kilometrov več.

To je torej velik bonus tega priključnega hibrida, ki je (v večji meri smo izkoriščali njegov dvojni način pogona) lahko tudi precej varčen. Tudi tokrat smo porabo izmerili na način, da smo »mešani« krog odvozili malo na elektriko in malo na bencin ter prišli do porabe slabih petih litrov bencina. Jasno, lahko je, če boste električne baterije redno polnili, bolj ali manj bencin le za rezervo, sploh denimo med tednom na krajših razdaljah do službe (če je ta sorazmerno blizu) in nazaj. Ko pa se s takšno octavio odpravite na izlet in na avtocesti naredite, recimo, nekaj sto kilometrov, bo poraba lahko hitro tudi blizu desetim litrom. Vse je torej odvisno od številnih dejavnikov.

Na splošno je octavia RS iV tisti »športni« avto, ki ga je izjemno prijetno uporabljati za vsakodnevna opravila, saj je zavoljo izjemnih prednjih sedežev za voznika tudi zelo udoben, ko je treba, pa pač pokaže svojo odločno plat (do stotice denimo pospeši v 7,3 sekunde), prav tako ga je pravi užitek voziti na vseh vrstah cest. Z ravno prav oblikovnih dodatkov in »začimb« je ob tem bolj izstopajoč, v notranjosti pa zelo kakovosten in urejen, medtem ko so se pri digitalizaciji ustavili korak pred največjo skrajnostjo in pustili nekaj fizičnih gumbov, ki olajšajo upravljanje, vseeno pa to med vožnjo še vedno terja preveč voznikove zbranosti. Zadaj je prostora v tem 4,7 metra dolgem avtomobilu enako kot v vseh octaviah, kar pomeni zelo veliko, posebna zgodba pa je prtljažni prostor.

Tu se ta priklopni hibrid sreča s težavo, ki jo imajo domala vsi tovrstni avtomobili. Paket baterij mu namreč prtljažnik precej skrči, a ima karavanska octavia combi to »srečo v nesreči«, da ima v osnovi zares ogromen zadek. Pri »običajnih« v osnovi namreč premore za kar 640 litrov prostora, tudi kar 150 litrov manj pri priklopnem hibridu pa še vedno pomeni solidnih 490 litrov. Jasno, zgolj solidnih, saj pri karavanu te velikosti kupec pričakuje več; tako pa se bo pač moral odločati, kaj mu pomeni več oziroma mu je pomembneje. Kot tudi pri ceni, saj je že omenjeni enako močni bencinski RS slabe štiri tisočake ugodnejši, kot je RS iV z 38.253 evri. Na hitro bi lahko rekli, da odloča, koliko bo lahko vozil na elektriko, ni pa to edini dejavnik.