Lastnik studia Sugerkana Nicolo Cerioni, ki je študiral modno oblikovanje v New Yorku in Milanu, že od leta 2017, ko je skupino Måneskin spoznal kot stilist italijanske televizijske postaje Rai Due, sodeluje s skupino. Mladi rockerji so tistega leta sodelovali na snemanju tekmovalne glasbene oddaje X Factor in od takrat Cerioni oblikuje stajlinge za štiri Rimljane.

Ker tako 22-letni karizmatični vodja skupine Måneskin David Damiano kot njegovi glasbeni kolegi, ki se poznajo že od srednje šole – basistka Victoria De Angelis, kitarist Thomas Raggi in bobnar Ethan Torchio – obožujejo rock glasbo iz 70. let prejšnjega stoletja, Cerioni ustvarja zanje »glam rock« oblačila, ki jih navdihuje slog Iggyja Popa, Davida Bowieja, Micka Jaggerja, Jima Morrisona in drugih ikon rockovske glasbe. Sem spadajo klišeji, kot so črni lak za nohte, veke, obrobljene s črnim svinčnikom, čevlji z visokimi petami, usnje in lateks, oprijeti kombinezoni in trapezoidi, mrežaste nogavice, hipijevske tunike, leopardji vzorec ter zlati in srebrni detajli. Oblačila so uniseks, zato se rimska ekipa v oblačenju igra tudi s stereotipi o spolu. Tako Victoria nosi moške obleke, fantje pa visoke pete in oprijete majice z bleščicami.