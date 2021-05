Slovenija ni v politični krizi, je pa v razmerah povečane politične negotovosti, je včeraj ob srečanju s predsednikoma Nemčije in Portugalske na Brdu pri Kranju dejal predsednik države Borut Pahor. O usodi vlade odločata vlada in parlament, to pa ni v pristojnosti predsednika republike, je še poudaril.

Ocenil je, da je v slovenski politiki dovolj zrelosti in izkušenosti, da je sposobna predsedovanje Svetu EU izpolniti na visoki ravni pričakovanj vseh 27 članic po najboljših močeh. »Moje videnje vloge v politiki in zlasti v teh razmerah je, da z vlado, ki jo imenuje državni zbor, sodelujem in seveda da v enaki meri sodelujem tudi z državnim zborom,« je dejal v odgovoru na novinarsko vprašanje.

Če bo stanje povečane politične negotovosti trajalo dlje in se bo morda še poglobilo, bo po Pahorjevi oceni toliko pomembneje, da »se bomo zavedali naše skupne odgovornosti, ne glede na politične razlike med nami, da smo hkrati odgovorni ne samo za svoj lasten razvoj, ampak tudi za vodenje Sveta EU«.

Pahor, nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier in portugalski predsednik Marcelo Rebelo de Sousa so včeraj na Brdu pri Kranju izpostavili pomen enotnosti Evrope in evropske ideje. Evropska ideja je »najboljša stvar«, ki se je zgodila evropski celini, je na skupni novinarski konferenci vseh treh predsednikov dejal Pahor. Poudaril je, da jo je treba negovati. »Slovenija je proevropska država, ki je pred 30 leti svojo ustanovitev povezala z idejama demokracije in Evrope. To nas mora voditi tudi, ko bomo na čelu sedemindvajseterice,« je poudaril v luči bližajočega se slovenskega predsedovanja Svetu EU.

Ugotavljal je še, da je bilo v času nemškega in portugalskega predsedovanja Svetu EU narejenih nekaj bistvenih korakov za enotnost v EU. Pri tem je izpostavil sprejetje finančnega svežnja za okrevanje Evrope po pandemiji, izboljšave na področju zdravstva, dogovor o digitalnem covidnem potrdilu ter strinjanje na socialnem področju. Kot primer enotnosti je finančni sveženj izpostavil tudi nemški predsednik Steinmeier. Sprejet je bil lahko samo zato, ker so nekatere države naredile korak nazaj, je dejal. Če je Evropski uniji uspelo to, se bo uspešno spopadla tudi z bodočimi izzivi, je poudaril. Ob tem je povedal, da niso pomembna samo finančna sredstva, ampak tudi zavezanost evropski ideji. Ta po njegovem mnenju ni samo zadeva evropskih institucij, ampak vseh držav članic in tudi njihovih državljanov.