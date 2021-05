Za kolesarji na 104. dirki po Italiji je zadnji, 21. tekmovalni dan. Na sporedu je bil drugi kronometer na letošnji izvedbi Gira. Povsem ravninskih 30 kilometrov od Senaga do cilja v Milanu. Po pričakovanju je s progo najbolje opravil aktualni svetovni prvak v vožnji na čas Italijan Filippo Ganna (Ineos), ki je bil najhitrejši že uvodni dan GIra, ko je bil na sporedu prvi kronometer na dirki. Tokrat je za celotno progo porabil 33 minut in 48 sekund. Najbližjega zasledovalca je za seboj pustil za 12 sekund.

»Nisem se počutil dobro, zelo sem se potil na dirki. Šele ko sem prečkal cilj, sem se začel počutiti zelo dobro. V veselje mi je bilo spremljati vožnjo Bernala na mestu vodilnega na dirki. Zanj sem še bolj vesel, kot za mojo današnjo zmago,« se je po etapi Ganna bolj posvetil svojem klubskemu zmagovalcu, kot sebi.

Natanko 34 minut je na cesti prebil Remi Cavagna (Decquenick-QuickStep), še sekundo počasnejši je bil Edoardo Affini (Jumvo-Visma), ki je zasedel tretje mesto. Zelo dobro je s kronometrom opravil tudi edini Slovenec, ki je zaključil letošnjo izvedbo Gira Jan Tratnik (Bahrain-Victorus), ki je za zmagovalcem zaostal za 42 sekund. Na koncu je to zadoščalo za osmo mesto, kar je njegova tretja najboljša uvrstitev na Giru letos. 31-letni Idrijčan se je najbolj izkazal v 14. etapi, ki se je končala z vzponom na Zoncolan. Tratnik je po uspešnem begu etapo zaključil na izvrstnem drugem mestu, česar ni mogel verjeti tudi sam.

Odlično je »bežal« tudi že v četrti etapi letošnje dirke po Italiji, kjer pa je moral premoč priznati štirim kolesarjem, sam pa je v cilj pripeljal na petem mestu. Trije rezultati s katerimi je Idrijčan še enkrat več potrdil svojo kvaliteto in je lahko na njih zelo ponosen. Ob treh odličnih posameznih uvrstitvah je Tratnik uspešno opravil tudi vse svoje naloge v vlogi pomočnika, kjer je ves čas odlično skrbel za Damiana Carusa, ki je kar malce presenetljivo Giro končal na skupno drugem mestu.

Brez pomembnih premikov v skupnem seštevku

Današnji kronometer pričakovano ni poskrbel za nobeno bistveno spremembo v skupnem seštevku, saj so bile razlike med najboljšimi zelo velike, ravninski kilometer pa ni predstavljal možnosti za gromozanske razlike. Najboljši so se na ta način današnjega dne lahko lotili tudi malce bolj sproščeno. Že pred današnjim dnem je bilo jasno, da bodo na odru za zmagovalce v skupnem seštevku pristali Simon Yates (BikeExchange), Caruso in Egan Bernal. Med omenjeno trojico je kronometer najbolje opravil Italijan, ki ga je zaključil na 17. mestu. Italijan je s tem potrdil drugo mesto na dirki, končni zaostanek za Kolumbijcem pa znaša minuto in 29 sekund. Bernal je današnji kronometer zaključil sedem mest za Carousom. Yates je v skupnem seštevku na tretjem mestu za Bernalom zaostal že debele štiri minute in petnajst sekund. Znotraj deseterice sta se na današnjem kronometru zgodila le dva premika. Daniel Martinez (Ineos) je iz šestega mesta napredoval na petega, Joao Almeida (Decquenick-QuickStep) pa je iz osmega mesta skočil na šesto. To pomeni da je dve mesti v skupnem seštevku izgubil Romain Bardet (DSM), ki je bil na koncu sedmi, eno mesto pa je izgubil Hugh John Carthy (EF). »Danes sem bil še vedno zelo osredotočen na vsak ovinek na cesti. Želel sem si odpeljati dober kronometer in z njim sem zelo zadovoljen. Lepo je bilo videti veliko kolumbijskih zastav ob cesti, sedaj se slavje lahko začne,« je bil na robu solz v cilju Bernal.