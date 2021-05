»Govorili bomo o vzpostavitvi trajne prekinitve ognja s Hamasom, mehanizmu za zagotavljanje humanitarne pomoči in obnovi Gaze s ključno vlogo mednarodne skupnosti,« je na twitterju ob prihodu v Kairo zapisal Aškenazi.

Dodal je, da je izraelska vlada »povsem zavezana« vrnitvi izraelskih vojakov, ki so v Hamasovih zaporih, v domovino.

Izraelski zunanji minister se na obisku v Egiptu mudi približno en teden po sklenitvi prekinitve ognja med izraelsko vojsko in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas, ki nadzoruje območje Gaze. Kairo je odigral ključno posredniško vlogo pri dogovoru o koncu spopadov, ki so na palestinski strani zahtevali 254 smrtnih žrtev, na izraelski pa 12.

Visoki predstavniki egiptovskih varnostnih služb so sicer danes za francosko tiskovno agencijo AFP potrdili, da naj bi bil na pogovorih v Kairu tudi vodja Hamasa Ismail Hanija.

Obenem naj bi se na obisk v Izrael in na palestinska območja odpravila egiptovska delegacija pod vodstvom vodje egiptovske obveščevalne službe Abasa Kamela. Med drugim naj bi z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem in drugimi pristojnimi oblastmi govoril o trajni prekinitvi ognja. Egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi pa naj bi mu naložil tudi, da konča politične delitve med palestinskima gibanjema Hamas in Fatah.