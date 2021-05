Do streljanja je prišlo nekaj po polnoči po lokalnem času pred klubom, kjer je potekal koncert. Trije neidentificirani napadalci so izstopili iz belega terenskega vozila ter z avtomatskim orožjem in pištolami začeli naključno streljati v zbrano množico, poročajo tuje tiskovne agencije. Trojica se je nato vrnila v avto in pobegnila.

Ekipe nujne pomoči so v bolnišnico prepeljale najmanj 20 ljudi, najmanj ena oseba je v kritičnem stanju.

»Sem na prizorišču novega ciljno usmerjenega in strahopetnega dejanja z nasilnim orožjem, kjer je bilo ustreljenih več kot 20 ljudi, dve osebi sta žal umrli,« je na Twitterju zapisal direktor policije okrožja Miami-Dade Alfredo Ramirez III. »To so hladnokrvni morilci, ki so naključno streljali v množico, in iskali bomo pravico,« je zapisal.

Gre za drugo streljanje na območju Miamija ta konec tedna. V petek zvečer so napadalci, ki so na mimoidoče streljali iz avtomobila na območju Wynwood, eno osebo ubili, ranjenih je bilo šest ljudi.

V ZDA je v zadnjih mesecih prišlo do množičnega streljanja v objektu FedEx v Indianapolisu, v poslovni stavbi v Kaliforniji, v trgovini z živili v Koloradu in v več zdraviliščih v Atlanti. Ameriški predsednik Joe Biden je po zadnjem strelskem pokolu v ZDA pred dnevi pozval zvezni kongres, naj ukrepa in sprejme smiselno zakonodajo, s katero bi zmanjšali nasilje z orožjem v ZDA. V ZDA je lani v povezavi s strelnim orožjem umrlo več kot 43.000 ljudi.