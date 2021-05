Dupasquier je padel v zadnjih trenutkih sobotnih kvalifikacij. Po padcu je vanj trčil še Japonec Ayumu Sasaki. V trčenje je bil vpleten še Španec Jeremy Alcoba, a ne Japonec ne Španec nista bila huje poškodovana.

Po 40 minutah posredovanja reševalcev ob stezi so 19-letnega Švicarja s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Firencah. Danes so iz bolnišnice sporočili, da je dirkač utrpel »hudo možgansko okvaro« in je ponoči prestal operacijo.

»Ponoči je prestal operacijo prsnega koša zaradi žilne lezije. Še naprej vztraja huda možganska okvara. Ostaja na intenzivnem oddelku in njegovo stanje je zelo resno,« je za AFP danes dejal predstavnik bolnišnice Careggi, kjer je pozneje Dupasquier podlegel poškodbam.

»Po hudi nesreči v kvalifikacijah razreda moto3 na veliki nagradi Italije, z veliko žalostjo sporočamo, da je dirkač Jason Dupasquier umrl,« so zapisali na spletni strani motoGP.

»Kljub velikim prizadevanjem tako zdravniške ekipe na dirkališču, ki je Švicarju priskočila na pomoč, ter zdravnikom v bolnišnici, so nas obvestili, da je Dupasquier žal podlegel poškodbam,« so zapisali pri motoGP.

Današnjo dirko moto3 je dobil Dennis Foggia. Ekipa Dupasquierja je že zjutraj sporočila, da danes ne bo dirkala.

»V imenu celotne družine motoGP pošiljamo ljubezen njegovi ekipi, njegovi družini in najdražjim. Hudo te bomo pogrešali, Jason. Dirkaj v miru,« so še zapisali pri motoGP.

Dupasquier je drugo sezono nastopal v svetovnem prvenstvu moto3. Lansko sezono je končal brez točk na 28. mestu. Po petih dirkah letos je bil deseti s 27 točkami.

To je prva smrt v motociklističnem SP po letu 2016, ko se je na dirkališču v Barceloni na veliki nagradi Katalonije smrtno ponesrečil Španec Luis Salom v razredu moto2.