Britanski premier Johnson se je na skrivaj poročil

Britanski premier Boris Johnson in njegova partnerica Carrie Symonds sta se v soboto poročila, so danes potrdili v premierjevem uradu. O skrivni poroki so pred tem poročali britanski mediji. Johnson je postal šele drugi premier, ki se je poročil v času vodenja vlade. To je njegov tretji zakon.