V ponedeljek bo dopoldne dokaj sončno, popoldne pa je v notranjosti možna kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od 5 do 10, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo nad 0, ob morju 12, najvišje dnevne od 16 do 20, na Goriškem in ob morju okoli 22 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo precej jasno z nekaj kopaste oblačnosti, verjetnost popoldanskih ploh bo zelo majhna.

V sredo bo sončno in nekoliko topleje. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Predvsem v hribih severozahodne Slovenije lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta.

Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Od severa priteka k nam razmeroma hladen in občasno nekoliko bolj vlažen zrak.