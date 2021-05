Na protestih, ki so potekali v številnih mestih po državi, med drugim v Sao Paulu, Rio de Janeiru ter Brasilii, se je zbralo več deset tisoč Brazilcev, po ocenah opazovalcev pa so bili tokrat največji od začetka pandemije.

Protestniki so zahtevali, da vlada obtoži Bolsonara, nabavi prepotrebna cepiva proti covidu-19 in poveča izdatke za socialno varnost, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V središču Ria de Janeira se je na protestih zbralo približno 10.000 ljudi, ki so nosili maske. Protestniki, ki so vzklikali "Bolsonaro, odidi", so opozarjali, da bi bilo mogoče preprečiti številne smrti, če bi oblasti prej začele kampanjo cepljenja, ki v Braziliji le počasi napreduje.

V državi z več kot 210 milijoni prebivalcev je bilo doslej cepljenih le približno 19 milijonov ljudi, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Po navedbah brazilskega ministrstva za zdravje so v zadnjem dnevu v Braziliji zabeležili 79.670 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, umrlo je več kot 2000 covidnih bolnikov. V Braziliji se je doslej okužilo 16 milijonov ljudi, umrlo je več kot 460.000 bolnikov s covidom.