V Nemčiji se je povečalo število centrov za opravljanje hitrih testov, ki jih financira država. Prebivalcem tako ni treba plačati za test, da bi dokazali, da so negativni na koronavirus, s čimer bi lahko obiskali restavracijo ali muzej.

Toda nedavna raziskava nemških televizij NDR IN WDR ter časnika Süddeutsche Zeitung je pokazala, da bi bil sistem lahko poln zlorab, kar je tožilce spodbudilo k uvedbi preiskave.

Tako so denimo v Kölnu ugotovili, da je eden od centrov opravil 70 testov, nato pa na računu, ki ga je izdal pristojnim zdravstvenim oblastem za povračilo denarja, navedel, da so jih opravili 977. Nadzor v centrih v Essnu in Münstru kot tudi drugod je razkril podobne nepravilnosti.

Državno tožilstvo v Bochumu je potrdilo, da poteka preiskava proti dvema osebama iz podjetja, ki upravlja več centrov za testiranje. Prav tako so izvedli preiskave poslovnih prostorov in zasebnih bivališč ter zasegli dokumente.

Medijska preiskava je odgovornost za domnevne goljufije v centrih pripisala nezadostnemu nadzoru s strani vlade, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Centri za vsak opravljen test prejmejo 18 evrov. V aprilu in maju je bilo v okviru vladne sheme za testiranje izplačanih 660 milijonov evrov.

Minister za zdravje Jens Spahn je pozdravil uvedbo preiskave. Vsakega, ki izkorišča pandemijo, da bi se okoristil, mora biti sram, je med drugim zapisal na twitterju.