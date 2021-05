Vreme: Zvečer bo dež ponehal, ponoči se bo jasnilo

V nedeljo bo povečini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Do jutra bo po nižinah marsikje nastala megla. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem ob šibki burji do 12 stopinj Celzija.