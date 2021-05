»Od danes zvečer se začenja maksimalna razporeditev pripadnikov vojske v podporo policiji v mestu Cali in v Valle del Cauca,« je v petek zvečer po krajevnem času dejal Duque v video posnetku, objavljenem na Twitterju. Dejal je še, da bodo tja napotili več kot 7000 vojakov, podrobnosti pa ni navedel.

Guvernerka province Cauca, Clara Luz Roldan, je pred tem v petek razglasila policijsko uro, ki je v veljavi od 19. do 5. ure, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Caliju, kjer je žarišče protivladnih protestov, in na širšem območju je v petek prišlo do oboroženih spopadov okoli uličnih blokad, ki že več dni močno ovirajo gibanje prebivalcev in oskrbo mesta. Na protestih se je zbralo več deset tisoč ljudi, ki so med drugim zaprli ceste.

Protivladni protesti v državi so izbruhnili konec aprila. Sprva so bili uperjeni proti davčni reformi, ki jo je vlada medtem umaknila, kasneje pa med drugim tudi proti prav tako vmes že umaknjeni zdravstveni reformi, poroča dpa.

V nasilnem posredovanju policije in nemirih je doslej po uradnih podatkih umrlo 49 ljudi, tudi dva policista. Ranjenih je bilo okoli 2000 ljudi, 123 oseb pogrešajo. Organizacija za človekove pravice Human Rights Watch poroča o do 63 mrtvih, navaja francoska tiskovna agencija AFP.