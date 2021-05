»Kapitalizem se je zapletel v spiralo kriz in zgodovina je odprta. Da, živimo v zanimivih časih, a živimo in delujemo brez strahu. Zavedamo se, da se zoperstavljamo silam, ki so trenutno močnejše od nas in ki nas zaradi lastnih koristi vlečejo v mračno prihodnost,« je v nagovoru na kongresu, ki je zaradi epidemioloških omejitev deloma potekal prek spletnih kanalov Levice, dejal Mesec.

V zadnjem desetletju se je po njegovih navedbah pojavil morda trenutno največji problem: »Povampirila se je tudi desnica, ki ji ni več nerodno obujati duhov fašizma, za katere smo mislili, da so bili leta 1945 v Evropi dokončno pokopani.«

Ne le Slovenija pod Janševo vlado, ki je po ocenah Mesca trenutno največji problem v državi, pač pa cel svet se sooča s krizo demokracije, rastejo nedemokratični režimi ali pa uspevajo politiki s takimi ambicijami. Namesto, da bi zrli v prihodnost in se pogovarjali o tem, kako rešiti splet kriz, v katerega se je zapletel naš svet, nam po ocenah Mesca vladajo ljudje, ki tem težavam prilivajo olja na ogenj.

Po njegovem mnenju v Sloveniji »vladajo isti ljudje, ki so v razpadu Jugoslavije in novi slovenski državi videli predvsem možnost za lastno okoriščanje«. »Tako kot so v 90-ih okradli družbeno lastnino, bi danes oplenili tisto, kar je skupnega še ostalo - državo, vodo, zdravstvo ...,« je dejal. Zato je po njegovem mnenju prvi korak k prihodnosti to, »da se osamosvojimo od tistih samooklicanih osamosvojiteljev, ki nas kar ne nehajo osamosvajati«.

A obenem poudarja, da je treba zbuditi razpravo o prihodnosti. Ker se je treba vprašati ne le to, kako doseči čim prejšnje predčasne volitve, ampak tudi to, kaj potem. Po njegovem mnenju je Levica edina stranka prihodnosti v Sloveniji, ker si ne delajo iluzij, »da bo po padcu Janševe vlade nenadoma vse v redu in bo prišlo normalno stanje, kot temu rečejo v politični sredini«. »Ne bo, ker splet kriz, ki ga opisujemo, bistveno presega to vlado,« je opozoril.

Tema današnjega kongresa je zato po besedah Mesca vprašanje, kako na agendo pripeljati teme, ki so z nje izpadle, na primer podnebna in okoljska kriza, prihodnost dela, neenakost in delitev bogastva, prihodnost demokracije in človekovih pravic, tehnologije.

V Levici so odločeni, da bodo storili vse za to, da bo prihodnost svobodna, demokratična in ekološka, je napovedal. Po njegovem prepričanju je najprej treba opustiti iluzije, da lahko vse ostane isto, pač pa bodo morali marsikaj radikalno spremeniti. Dodal pa je, da je politika gradnja skupnosti, koalicij. Današnji kongres je po njegovem mnenju pokazal, da Levica uživa veliko zaupanje intelektualcev, borcev za človekove in delavske pravice, okoljskih gibanj, napredno razmišljujočih ljudi. Po njegovem mnenju so gibanje, pripravljeno graditi koalicije in sklepati smiselne kompromise.

Prepričan je, da je treba vrniti upanje v politiko, ki da povsod po svetu v 21. stoletju postaja brezzobi tiger. Meni tudi, da je treba razširiti polje demokracije, kar ne smejo biti le volitve vsaka štiri leta.

Mesec je še poudaril, da Levica ni stranka proti gospodarstvu, kar da jim podtikajo njihovi nasprotniki. Trdi, da so za vse, ki ustvarjajo, so pa proti rentnikom, tistim, ki živijo od dela drugih. Prav tako je treba po njegovih besedah ustvariti prostor za mlade in nasloviti neenakost v vseh njenih pogledih.

Levica je po besedah Mesca tudi stranka, ki se v popolnosti zaveda razsežnosti okoljske in podnebne krize. Pripravili so podnebni zakon, ki ga nameravajo uskladiti z drugimi strankami in relevantnimi deležniki.