Ženska je v sredo hodila ob levem robu vozišča iz smeri naselja Stanjevci proti naselju Gornji Petrovci, ko jo je zadel voznik kombija. Peška je po trčenju padla v obcestni jarek in se huje poškodovala, voznik pa po nesreči ni zaustavil in je z vožnjo nadaljeval. Pokojna 63-letnica je letošnja sedma smrtna žrtev prometnih nesreč na pomurskih cestah, so še zapisali na PU Murska Sobota.