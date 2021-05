Kot so že ob napovedi naložbe povedali v Palomi, bodo z dvigom proizvodnih kapacitet zadostili povečanim potrebam na trgu jugovzhodne Evrope, Nemčije, Avstrije in Švice, podjetje iz Sladkega vrha pa bo s tem postalo kompetenčni center znotraj slovaške skupine SHP za visokokakovostne izdelke higienskega papirja in vodilni proizvajalec v regiji.

Pri investiciji je šlo za logistično zahteven projekt, zlasti zaradi transporta sestavnih delov novega papirnega stroja iz Italije v Sladki Vrh. V začetku lanskega marca so morali zaradi izbruha epidemije montažo novega stroja začasno preložiti, a so nato z zaustavitvijo in demontažo starega papirnega stroja, ki je bil v uporabi od leta 1977, projekt kmalu nadaljevali.

Nova linija bo zaradi višje hitrosti in večje širine matičnih zvitkov povečala njihove proizvodne zmogljivosti na 90.000 ton letno. Ob tem bodo izboljšali kakovost papirja in končnih izdelkov ter zmanjšali operativna tveganja. Ob pozitivnih učinkih za zaposlene in okolje bo naložba bistveno prispevala k optimizaciji proizvodnega portfelja znotraj skupine in k boljši celoviti učinkovitosti opreme.

Naložba v tehnično posodobitev podjetja ob papirnem stroju s hitrostjo proizvodnje do 2000 metrov na minuto vključuje še sodobni previjalec papirja in novo avtomatično skladišče za matične zvitke.

Skupina SHP je vodilni proizvajalec higienskih papirnih izdelkov v centralni in jugovzhodna Evropi s prihodki nad 200 milijonov evrov, kar vključuje prodajo izdelkov pod blagovnimi znamkami Harmony in Paloma. Zaposluje več kot 1800 ljudi, nadzira pa jo skupni lastnik Eco Investment, zasebni holding s sedežem v Pragi na Češkem, katere lastnik je Milan Filo. Paloma je del skupine od leta 2017.

Slovesnega odprtja se bosta ob Milanu Filu predvidoma udeležila tudi predsednik vlade Janez Janša in gospodarski minister Zdravko Počivalšek.