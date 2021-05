Hokejsko zasedbo iz igralniške meke v 2. krogu čaka ekipa Colorado Avalanche, ki je s 4:0 v zmagah izločila St. Louis Blues. Igralec sedme tekme je bil Mattias Janmark, ki je matiral obrambo Minnesote. Janmark je pot v drugi krog končnice tlakoval s tremi zadetki, svojim prvim kariernim hat trickom.

Za Vegas so na domačem ledu zadeli tudi Nic Hague, Max Pacioretty in Zach Whitecloud. Ne preveč dela je imel Marc-Andre Fleury, ki pa je bil vseeno dovolj zanesljiv z 18 obrambami. Mož v vratih Las Vegasa je v končnicah prišel do svoje še 85. zmage. Las Vegas je odločilno sedmo tekmo prvega kroga celo odigral pred navijači, po podatkih mreže ESPN se jih je zbralo 12.156.

Že pogled na strelsko statistiko kaže, da so si domači hokejisti bolj želeli uvrstitve v naslednji krog končnice in bili tudi podjetnejši na ledu. Gostujoči vratar Cam Talbot je tako zbral 28 obramb, do zadetkov pa sta prišla Zach Parise in Kiril Kaprizov.

V prvem krogu letošnje končnice najmočnejšega klubskega hokejskega prvenstva na svetu je le še ena neznanka, katera ekipa se bo v drugem krogu v kanadski skupini sever pomerila z Winnipegom, ki je s 4:0 izločil Edmonton; ali Toronto Maple Leafs ali Montreal Canadiens. Toronto vodi s 3:2 v zmagah.

Ostala para 2. kroga končnice sta Tampa Bay - Carolina in Boston - New York Islanders. Tampa je s 4:2 izločila Florido, Carolina pa s 4:2 Nashville. Otočani so bili s 4:2 boljši od Pittsburgha, Boston pa je 4:1 ugnal Washington.

V polfinalu bojev za prvaka se bo zmagovalec skupine vzhod pomeril z zmagovalcem centralne skupine, zmagovalec skupine sever pa z zmagovalcem skupine zahod. Najboljši dve ekipi se bosta nato v zadnjem krogu, prav tako na štiri zmage, pomerili za naslov prvaka.