Po Večerovem razkritju, da so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) in policijski specialci sredi maja opravili 23 hišnih preiskav pri vpletenih v zloglasni Kavaški klan, je policija o uspešno zaključeni akciji vendarle spregovorila tudi uradno, čeravno direktorica NPU Petra Grah Lazar in pomočnik šefa kriminalistične policije Matjaž Jerkič pravzaprav nista povedala skoraj nič novega. Na tiskovni konferenci je bilo včeraj predstavljeno, da je slovenska celica mafijskega klana s prodajo droge in orožja zaslužila vsaj dva milijona evrov. V hišnih preiskavah, ki jih je naša policija izpeljala 14. in 15. maja, so zasegli okoli 200.000 evrov, ki naj bi izvirali iz ilegalne trgovine z drogo in orožjem, in nekaj kilogramov droge. Očitek, koliko droge je šlo skozi roke osumljenih, sicer govori o bistveno večjih številkah, v Slovenijo naj bi namreč v treh letih pripeljali najmanj 790 kilogramov kokaina, več deset kilogramov konoplje, heroina in hašiša, 30 litrov amfetamina v obliki baze ter 5,6 milijona evrov gotovine, ki izvira iz nelegalnih poslov.

O skesancu policija molči Policija je na sled slovenski celici zloglasnega črnogorskega klana prišla zaradi izdaje od znotraj. Skesanec, ki ni skrival, da je sodeloval pri kriminalnem poslu, je policiji s svojimi natančnimi zapiski in posnetki kriptiranega telefona pojasnil delovanje svojih pajdašev za obdobje treh let oziroma od samega nastanka slovenske podružnice Kavaškega klana. Policiji smo postavili nekaj vprašanj, ki so se nanašala na skesanca, a je bila šefinja NPU glede njega zelo skrivnostna. Čeravno nismo vprašali, kako mu je ime, Grah-Lazarjeva s sklicevanjem na varstvo osebnih podatkov denimo ni odgovorila niti na vprašanje, ali so mu v zaključni akciji odvzeli prostost. Prav tako ni odgovorila na vprašanje, ali ga je policija angažirala za tajnega delavca policije v vrstah mafijskega klana. Po naših podatkih ga je, potem ko je združbi obrnil hrbet, ker so se »poslovno« razšli. Združbo je ovadil lanskega maja, nekaj dni zatem pa je že postal tajni delavec policije in jo tako eno leto širokogrudno zalagal s podatki in načinom delovanja Kavaškega klana.

Kurirji z drogo »padli« v tujini »Slovenska policija je zaradi suma trgovanja z drogami in orožjem v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi, predvsem policijami Nizozemske, Španije, Italije, Hrvaške, Slovaške, Avstrije, Nemčije in Srbije, ter ob pomoči Europola izvedla 23 hišnih preiskav v Sloveniji pri 19 slovenskih državljanih. Preiskave so bile opravljene na območjih policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Koper in Maribor. Ovadili smo 48 oseb, 25 je slovenskih državljanov, preostali so tuji državljani. K preiskovalnemu sodniku ljubljanskega okrožnega sodišča je bilo privedenih osem ljudi, zoper šest je bil odrejen pripor. Pet osumljenih policija še išče. V preiskavi je bilo ugotovljeno, da je bila kriminalna združba v Sloveniji zelo dobro hierarhično organizirana, kupovala, prenašala, hranila in prodajala je velike količine kokaina, heroina, konoplje, hašiša in drugih drog. Vloge v združbi so bile zelo natančno razdeljene, za namene izvrševanja kaznivih dejanj sta bili ustanovljeni tudi gospodarski družbi, ki sta bili krinka za nelegalne dejavnosti,« je povedala Grah-Lazarjeva. Slovenska policija pa je zaslužna tudi za »padec« nekaj kurirjev, ki so jih z drogo prijeli v Nemčiji, Španiji, Italiji in na Hrvaškem. »Cilj omenjenih združb je, da z nelegalnimi posli zelo veliko zaslužijo, nato pa denar vlagajo v legalne posle. Njihova značilnost je, da so zelo dobro hierarhično organizirane, člani imajo natančno določene vloge. Pri svojih dejavnostih uporabljajo najmodernejšo tehnologijo, kot je na primer zakrita komunikacija za varno komuniciranje med člani. Slovenska policija je z omenjeno akcijo razkritja članov mednarodne kriminalne združbe dokazala, da je enakovreden partner drugim evropskim policijam pri odkrivanju članov mednarodnih kriminalnih združb,« je dodal Matjaž Jerkič.