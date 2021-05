Manchester City, ki ga od leta 2008 poganja kapital iz Abu Dabija v Združenih arabskih emiratih, zato je lahko samo v zadnjih petih sezonah za okrepitve porabil skoraj milijardo evrov, v finale vstopa z bremenom favorita. V letošnji sezoni je suvereno osvojil naslov angleškega prvaka, tretji pod vodstvom trenerja Pepa Guardiole. Naslov evropskega prvaka bi bil vrhunec petletnega dela Katalonca v Manchester Cityju. Zaenkrat ima še vedno sloves trenerja, ki je ligo prvakov osvajal le z Barcelono na račun kakovosti Messija, Xavija in Inieste. Odkar je leta 2011 osvojil svoj drugi evropski naslov z Barcelono, je bil na svojem pohodu, da pokori Evropo, neuspešen z Bayernom in Manchester Cityjem, ki je sploh prvič v finalu tega tekmovanja.

Igralci zaupajo Guardioli, da jih bo popeljal do zmage

»Včasih klub potrebuje več finalov, da osvoji ligo, včasih pa je uspešen že v prvem poskusu. Upam, da bomo med tistimi, ki jim uspe v prvo. Smo navdušeni in zadovoljni. Povsem zaupam svoji ekipi. Ne morete si predstavljati, kako sem prepričan vase, v ekipo in to, kaj moramo narediti, saj smo skupaj že veliko let. Čeprav igralcem rečem, naj uživajo, bodo trenutki, ko bodo tudi trpeli. Kljub temu, da je to največja tekma v zgodovini kluba, pa je bila priprava povsem običajna. Poskušal sem izpeljati teden brez stresa,« je izpostavil Pep Guardiola, ki po desetih letih znova naskakuje evropski vrh. Igralci mu povsem zaupajo, da jih bo popeljal do lovorike, ki jo je osvojil kot igralec in trener. »Pozna pot do zmage. Če bomo delovali složno, bomo še korak bliže končnemu cilju,« je dodal vezist Bernardo Silva.

Chelsea, ki od leta 2003 živi na račun vložkov ruskega milijarderja Romana Abramoviča, bo v svojem tretjem finalu lovil drugi naslov in glede na letošnje medsebojne tekme ni brez možnosti. V državnem prvenstvu je dvakrat premagal Manchester City in ga izločil v polfinalu pokala FA, kjer je nato izgubil z Leicestrom. Londončani so doživeli preporod, potem ko jih je januarja prevzel Nemec Thomas Tuchel, prvi trener z zaporednima uvrstitvama v finale lige prvakov z dvema različnima kluboma. Lani je v finalu igral s PSG in izgubil proti Bayernu.