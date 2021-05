Rešitev za stadion je kot na dlani

Nasprotniki gradnje projekta Bežigrajski športni park na območju Plečnikovega stadiona so konec letošnjega marca pozdravili odločitev okoljskega ministrstva, da istoimenski družbi zavrne izdajo gradbenega dovoljenja. Vlogo poslovneža Jožeta Pečečnika so zavrnili zato, ker da projekt ni skladen s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Ravno to je ključen argument, s katerim nasprotniki že leta ugovarjajo Pečečnikovemu projektu.